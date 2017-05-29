К обязательным работам приговорена жительница Алферове за торговлю спиртом на дому

Майминский районный суд постановил обвинительный приговор в отношении местной жительницы - 52-летней К., которая попыталась наладить продажу спирта на дому. С 10 по 14 ноября 2016 года женщина в Горно-Алтайске приобрела спиртсодержащую жидкость объемом не менее 20 литров, являющуюся водным раствором этилового спирта, не соответствующую требования ГОСТ. Затем перевезла указанную жидкость к себе домой в пос. Алферово, где хранила, а затем дважды сбыла ее часть за вознаграждение «мнимому покупателю» для личного потребления в качестве пищевого продукта в рамках проверочной закупки, рассказывает сайт прокуратуры РА.

Приговором суда с учетом того, что подсудимая впервые привлекается к уголовной ответственности, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, ей назначено наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов.