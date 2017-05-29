Новости района одной строкой

Расхититель муниципального имущества нигде не работающий житель Маймы У., укравший в марте 2017 года дизельную электростанцию из котельной №3 по ул. Гидростроителей, уже пойман, признался и раскаялся в содеянном. Как я и думал, всё это он украл для сдачи в металлолом. Один он утащить 300 кг не мог и полиция ищет коллег расхитителя.

Одной только меди он сдал 15 кг и черного металла примерно на 3000 руб. Напомню, он разобрал двигатель от трактора «Казахстан» А41 в хорошем состоянии, который мог быть продан районной администрацией за 20-30 тысяч рублей. Плюс генератор 30Квт, из которого получено 15 кг меди. Всё это могло быть продано, но благодаря бездействию администрации, разворовано. В ноябре 2016 года из котельной также бесплатно была вывезена половина оборудования и металл, стоимостью 1-2 млн руб. Полиция пока не может найти расхитителей, никто не признаётся.

По вырубке берёзовой рощи в районе пер. Спортивного, 14 выяснилось следующее. Земельный участок был продан районной администрацией через аукцион ООО «СК Жилище», руководитель Сидоренко Елена Сергеевна. А Пётр Громов просто работает в этой организации. Стратегически важная пешеходная дорожка, по которой дети ходили в школу, а взрослые в больницу восстановлена. Сейчас строительная площадка, на которой планируют построить трёхэтажный дом, огорожена.

Катунь поднялась, но до критической отметки не дошла, после похолодания она снова упадёт, а после жаркой погоды или дождей 4 дня спустя снова пойдёт вверх. Получается следующую волну паводка нужно ожидать после 1 июня.

Жители Маймы и Горно-Алтайска обратили внимание на массовый лёт белых бабочек. Это не капустница а Боярышница. В Мае гусеницы Боярышницы уже сожрали черёмуху и яблони от Маймы к Бийску и в июле-августе доест остальное. Каждая бабочка откладывает до 100 яичек. В июле-августе они превращаются в гусениц и кушают то, что не доели их весенние родители.

Валерий ДАНИЛОВ