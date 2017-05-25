На повышение качества воды в Манжерокском озере потратят 73 млн рублей

Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай объявило аукцион на выполнение работ по экологической реабилитации озера Манжерокское, которое является памятником природы. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на сайт госзакупок, стартовая цена контракта установлена в размере 73 млн рублей.

Подрядчику предстоит до 1 октября 2018 года расчистить озеро и ручей Озерный, впадающий в него, а также провести берегоукрепительные работы на водоеме. В результате класс качества воды в Манжерокском должен перейти из категории 3 "Б" (очень грязные воды) в категорию 3 "А" (грязные и загрязненные воды).

В документах закупки сказано, что целью проекта является ликвидация угрозы деградации водоема, восстановление его биологически сбалансированной системы самоочищения и самовосстановления.

Средства на очистку озера выделит республиканский бюджет. При этом заказчиком работ выступает Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай.

Регион завершит прием заявок на участие в торгах 8 июня, аукцион планирует провести 16 июня.