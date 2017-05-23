ДТП в Майме произошло по вине пьяного водителя трактора

22 мая около 8:50 часов в селе Майма, в районе дома № 29/1 по ул. Алтайской, произошло столкновение трактора и автомобиля Toyota Land Cruiser. Как сообщает пресс-служба майминского ГИБДД, 34-летний житель села Кызыл-Озек, управляя трактором, двигаясь со стороны Горно-Алтайска в сторону села Майма по правой обочине, внезапно начал совершать маневр «поворот налево» и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Toyota Land Cruiser, под управлением 37-летнего горожанина. В результате происшествия в медицинское учреждение с полученными травмами был доставлен пассажир автомобиля Toyota – 45-летний горожанин. Госпитализация мужчине не потребовалась.

Водитель внедорожника трезв. Тестирование водителя трактора на наличие алкоголя в крови показало положительный результат.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

IMG 20170523 WA0005