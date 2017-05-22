С 26 мая ожидается большой подъём воды в Катуни

Как уже приметили жители Маймы, в период паводка с 25 мая по 20 июня, через четыре дня после жарких дней, или дождей, уровень Катуни поднимается. А при похолодании, он опускается также через четыре дня. За эти дни считается, что вода проходит от Усть-Коксы до Маймы. После жаркой погоды, которая была на прошлые выходные, Катунь хорошо поднялась, но сейчас опустилась примерно на 20-30 см. Это хорошо, что часть коренной воды уже сошла. Как дальше будут развиваться события зависит от погоды в июне.

Сильная вода может быть или в случае жаркой погоды, или из-за дождей в июне. Ну а снега в эту зиму было с избытком. Власти готовятся к паводку, на ул.Гидростроителей в Майме отсыпали берег. Надеюсь, что такого паводка, как в 2014 году, не будет.

Валерий ДАНИЛОВ