Общественная комиссия ЖКХ производит замеры мусора

С получением квитанций за январь 2017 года жителей Майминского района ждал неприятный сюрприз. Нормативы, а соответственно и стоимость вывоза мусора, выросли почти в два раза! Общественная комиссия ЖКХ зимой произвела замеры веса мусора в многоквартирном и частном секторе и при новом нормативе 38 кг/мес./чел. было установлено, что в реальности жители выбрасывали 13 кг/мес./чел. На сегодняшний день введение новых нормативов временно приостановлено, до проведения замеров во все времена года. Сейчас до 31мая совместно с районной и сельской администрацией идут эти замеры. Летом и осенью также будет проводиться эта работа.

А МУП «Майма», которое, казалось бы, больше всех заинтересовано в этом вопросе, даже не выделило представителя для замеров. Общественники попросили напомнить жителям района, что в мусоровоз и в контейнеры можно выбрасывать только бытовой мусор. Коробки нужно выбрасывать в разобранном виде. А в реальности, особенно в контейнеры, чего только не кидают. И строительный мусор, и куски бетона, и ветки, и траву. Весь этот не бытовой мусор не только может сломать мусоровозы, но и реально увеличить нормативы, а соответственно и стоимость вывоза мусора, и это уже будет навсегда. Спрашивается, а куда выбрасывать кусты, сорняки и строительный мусор? Сжигать, как раньше, нельзя, пожарники могут оштрафовать. Куда, не знает никто, но не в мусоровозы! Я попросил ответить на этот вопрос главу района, и как только получу ответ, в секрете держать не буду.

На сегодняшний день конкурс на регионального оператора по вывозу и утилизации мусора, который планировали провести в июне 2017 года, отложен на неопределённое время. Завод по утилизации мусора, который был в аренде у МУП «Майма» до 31мая 2017 года, по распоряжению районной администрации остаётся за предприятием ещё на 11 месяцев.

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Валерий ДАНИЛОВ