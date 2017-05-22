Делается всё, чтобы спасти МУП «Майма» от банкротства

Про переезд МУП «Майма» в Майму, о котором я писал в апреле 2017 года, ходит много слухов и домыслов. И про какой-то рейдерский захват, и про какие-то сворованные миллионы. На эту тему я побеседовал с одним из руководителей МУП «Водоканала». Вот что он мне рассказал.

17 апреля МУП «Майма» по распоряжению районной администрации переехало на свой юридический адрес Заводская, 33, где находится МУП «Водоканал». Руководитель МУП «Майма» Гейман С.Г. отстранён от руководства организацией и работает в качестве специалиста. Главный бухгалтер также понижена в должности и работает бухгалтером. Главным инженером МУП «Майма» назначен Тастанбеков А.Б.

При переезде на всякий случай присутствовали сотрудники администрации, участковый и представитель общественной комиссии по проверке работы ЖКХ. Переезд основного имущества прошел без конфликтов, но не всё имущество вывезено до сих пор. До сих пор перевозятся запчасти на автотранспорт и мебель. В МУП «Майма» проводится тщательная инвентаризация и выяснение причин тяжелого финансового состояния предприятия.

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Распоряжением районной администрации исполняющим обязанности руководителя МУП «Майма» назначена Харитоненко Елена Александровна, занимавшая должность исполнительного директора МУП «Водоканал». Сразу хочу пояснить, что с добавлением работы и обязанностей Харитоненко Е.А. два оклада не получает, поскольку в МУП «Водоканал» Харитоненко Е.А. взяла отпуск без содержания, чтобы полностью заняться МУП «Майма».

С 17.04.2017 МУП «Майма» расторгло договор на сбор платежей населения и организаций с ООО «Расчетный центр» и уже за апрель выставило жителям квитанции. Начисления для МУП «Майма» сейчас делает абонентский отдел МУП «Водоканала» и поэтому ежемесячные показания счётчиков до 25 числа каждого месяца на канализацию и холодную воду теперь можно писать на одной справке, но лучше писать на двух справках, чтобы избежать путаницы. О расторжении договора МУП «Майма» известило ООО «РЦ» надлежащим образом, но ООО «РЦ» якобы выпустило жителям квитанции за оплату услуг МУП «Майма» за апрель 2017 года. Ни я, ни мои знакомые таких квитанций не получали и если вам пришли две квитанции, то оплачивать нужно МУП «Майме». Всю задолженность прошлых лет за услуги МУП «Майма» нужно теперь оплачивать также в эту организацию, оплатить можно в сбербанке или в кассе предприятия по адресу ул. Заводская, д.33., в которой принимают платежи как МУП «Водоканал», так и МУП «Майма». Там же можно провести сверку расчетов, заключить договор на холодную воду и вывоз ТБО и ЖБО.

В марте 2017 года налоговая инспекция подала заявление в суд на МУП «Майма» о введении на предприятии процедуры банкротства за огромную задолженность по налогам, которая составляет на сегодняшний день около 12 млн руб. Судебное решение по этому вопросу ещё не вынесено. Кроме того, МУП «Майма» задолжала городскому «Водоканалу». На 1 января эта задолженность составила 8 млн руб., поэтому с 1 января в квитанциях за вывоз нечистот расходы за очистку сточных вод городскому «Водоканалу» оплачиваются отдельно.

Проверка общественной комиссии по ЖКХ выявила в ведении бухгалтерского МУП «Майма» много нарушений и показала, что задолженность по налогам возникла в основном в 2016 году.

Задолженность ООО «РЦ» перед МУП «Майма» на сегодняшний день составляет около 10 млн руб. плюс задолженность организаций и населения за уже оказанные услуги около 15 млн руб. Теперь эту задолженность будет собирать сама МУП «Майма». Получается что ООО «РЦ» давал деньги МУП «Майма» на зарплату, запчасти и ГСМ, часть оставлял себе, а на налоги денег не оставлял.

В ЖКХ не всё так просто, ежемесячно оплачивается только около 80% оказанных услуг, остальное предприятия ЖКХ пытаются получить через суд. Но всё равно ежегодно долговой ком увеличивается, и получаются так называемые невозвратные долги. А зарплату, расходы на услуги ЖКХ и налоги предприятиям приходится платить без учёта задолженностей жителей и организаций за уже оказанные услуги. Как правило, в первую очередь возникает задолженность предприятий ЖКХ по налогам и за электроэнергию. Нарастание задолженности вечно продолжаться не может, электрики отключают электроэнергию, а налоговая инспекция подаёт в суд на банкротство предприятия. Именно поэтому за предприятиями ЖКХ, тем более за МУПами, должен быть жесткий контроль районной администрации и общественности. За все, что произошло в Майминском районе с предприятиями ЖКХ, в первую очередь отвечает районная администрация. Руководитель МУП «Майма» работает по контракту с районной администрацией. И он не мог не согласовать с администрацией переезд в город. Бывший руководитель МУП « Маймы» Гейман С.Г. объясняет этот переезд так. В январе районная администрация просто сказала освободить тёплые гаражи и административное здание в связи с окончанием срока аренды. И всё. Катитесь, куда хотите. А автопарку нужны тёплые гаражи. Разморозить машину очень просто. Почему сразу не предложили переехать на Заводскую, 33? И никто бы не отказался.

Между тем события продолжают развиваться, и с 26 апреля уволился руководитель ООО «РЦ» Литвинова А.Х. Также в ООО «РЦ» поменялся учредитель. Теперь и руководитель и учредитель ООО «РЦ» барнаульцы. На сегодняшний день они создают препятствия по вывозу имущества МУП «Майма» в Майму. Кроме сбора платежей МУП «Майма», ООО «РЦ» собирает платежи за услуги ЖКЖ с жителей Горно-Алтайска. По поводу задолженности ООО «РЦ» МУП «Майма» Литвинова А.Х. говорит, что эта задолженность равняется задолженности населения и предприятий за уже оказанные услуги. На 31 декабря 2016 года она составляла 27,2 млн руб. А в начале года задолженность была 8,5 млн руб. То есть большая часть задолженности возникла в 2016 году. Ясность в этом вопросе могут поставить только цифры документов, акты сверки и суммы задолженностей.

Думаю, этим вопросом будет заниматься прокуратура. А говорить об «украденных» миллионах, считаю, преждевременно. Хочется напомнить, что ООО «РЦ» создавалось для сбора денег со всех услуг ЖКХ, которые хотели объединить под крышей МУП «Майминские коммунальные системы». А содержать его для МУП «Майма», конечно, экономически не выгодно. Поэтому после передачи котельных в МУП «Водоканал» и в «Дабл-ю Кей Восток Энерго» районной администрации нужно было сразу подумать о расторжении договора МУП «Майма» о сборе средств с ООО «РЦ». ООО «Теплогарант», ООО «Майматеплосервис», ООО «Тепло+» созданные, чтобы снизить расходы МУП «МКС» на НДС, с 9 марта соединились в ООО «Гарант теплосервис». В дальнейшем и его планируют ликвидировать.

Что касается МУП «Водоканал», то руководство МУП «Водоканал» делает всё, чтобы сохранить предприятие. После закрытой угольной котельной №9 в с.Кызыл-Озек, из котельной снято все необходимое оборудование и вывезено на базу ул. Заводская, 33. Оставшийся металл был вырезан и сдан на металлолом на сумму около 300 000 руб. В дальнейшем в здании котельной планируется установка пилорамы и распиловка кругляка на пиломатериал. На сегодняшний день это прибыльный вид деяельности и это поможет улучшить материальное состояние предприятия. Руководство делает всё, чтобы сохранить предприятие и выбраться из долговой ямы. Задолженность по налогам МУП « Водоканал» постепенно уменьшается, хотя не так быстро, как хотелось бы.

Жители и предприятия Майминского района могут очень сильно помочь жизненно важным предприятиям ЖКЖ, оплатив старые долги, и регулярно оплачивая за оказанные услуги. Иначе может всё пойти и по худшему варианту. Налоговая инспекция и другие кредиторы могут настоять и через суд добиться продажи всего имущества предприятий ЖКХ, и тогда из-за неплательщиков на какое-то время все жители района могут остаться без воды или утонуть в нечистотах.

Большое спасибо общественной комиссии по ЖКХ за поправки в статью.

Валерий ДАНИЛОВ