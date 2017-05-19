В Майме местные жители похитили пять столбов ЛЭП

В селе Майма злоумышленники, похитили более 800 метров алюминиевого провода и пять столбов электролинии. Сумма причиненного ущерба составила 26000 рублей, отмечает сайт МВД по РА.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена причастность к совершению кражи ранее судимых 31 и 28-летнего жителей села Майма.

Подозреваемые были доставлен в отдел полиции, где признались в содеянном. Мужчины пояснили, что похищенный электропровод сдали в пункт приема цветных металлов, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. Похищенные столбы, хранившиеся на территории частного домовладения одного из подозреваемых, изъяты.