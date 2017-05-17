Автопробег «Помним и гордимся»

13 мая состоялся автопробег "Помним и гордимся!" с участием общественных объединений Майминского и Чемальского районов при поддержке администраций муниципалитетов и Военного комиссариата Майминского, Чемальского и Шебалинского районов.

В рамках мероприятий по взаимодействию с общественными объединениями, осуществляющими деятельность на территории нашего района, Администрация Майминского района совместно с Координационным Советом общественных объединений района, Военным Комиссариатом Майминского, Чемальского и Шебалинского районов Республики Алтай, Администрацией и общественными объединениями Чемальского района провели 13 мая 2017 года автопробег, приуроченный к празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. по маршрутам: с.Майма -с.Соузга - с.Манжерок- с.Усть-Муны - с.Чепош и с.Чемал -с.Узнезя -с.Элекмонар - с.Усть-Сема - с.Чепош. Участники Акции также, поддержав идею Четвёртой Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН, на всем маршруте следования соблюдали скоростной режим.

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В рамках Автопробега Знамя Победы с гордостью пронесено представителями Майминского станичного казачьего общества( М.Зырянов, Ф.Скалозубов, М.Голев), по всему маршруту (10 населенных пунктов) представители более 30 общественных объединений (250 человек, 60 единиц автотранспорта) провели митинги, возложили цветы к обелискам погибших и почтили память земляков, высадили 72 саженца белой сирени и приняли Обращение к общественным объединениям и жителям нашей республики. Заключительное мероприятие прошло в СДК с.Чепош.

Фото Ольги Волосовцевой