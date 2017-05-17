Платежи принимает МУП «Майма»

В связи с расторжением с 17 апреля 2017г. агентского договора № 5 от 01 января 2016г., заключенного между МУП «Майма» МО «Майминский район» и ООО «Расчетный центр», уведомляем об отмене в порядке п.2 ч. 1, ч. 2 ст. 188 Гражданского кодекса РФ нотариально удостоверенной доверенности (нотариусом нотариального округа «Майминский район» Республики Алтай Т.А.Пушкаревой) от 04.04.2016г, № 04 АА 0163558, выданной директором МУП «Майма» МО «Майминский район» С.Г.Гейманом, на имя ООО «Расчетный центр» в лице Кругликова И.Е, на совершение юридически значимых действий от имени МУП «Майма» МО «Майминский район». А также уведомляем об отмене всех ранее выданных доверенностей, в том числе выданных МУП «Майма» на имя ООО «Расчетный центр» и их работников.

Сообщаем что МУП «Майма» МО «Майминский район» находится по адресу: с.Майма, ул.Заводская, 33. В связи с расторжением с 17.04.2017г. агентского договора № 5 от 01 января 2016г., заключенного между МУП «Майма» МО «Майминский район» и ООО «Расчетный центр», ввиду его недействительности прием платежей за утилизацию, вывоз мусора и жидких бытовых отходов осуществляется МУП «Майма» МО «Майминский район». Платежи принимаются в кассе предприятия МУП «Майма» по адресу: с.Майма, ул.Заводская, 33, а также в Сбербанке России, в квитанциях на оплату будут указаны банковские реквизиты МУП «Майма».

Будьте внимательны, проверяйте реквизиты при оплате услуг МУП «Майма»:

МУП «Майма» МО «Майминский район» ИНН 0411166958 КПП 041101001 ОГРН 1130411005306 р/сч 40702810202350000082 в Горно-Алтайское отделение № 8558 ПАО Сбербанк. Кор/сч 30101810300000000602 БИК 048405602.

Телефоны МУП «Майма» для справок: 8 (388 44) 2-25-02, 2-27-05, 2-23-94.

Платежи, перечисленные по реквизитам ООО «Расчетный центр» после 17 апреля 2017 года к учету приниматься не будут.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, ПРОВЕРЯЙТЕ РЕКВИЗИТЫ ПРИ ОПЛАТЕ УСЛУГ МУП «МАЙМА»!