На Майминскую больницу выделили деньги

12 мая в актовом зале районной администрации в 9:30 состоялось рабочее совещание главы РА А.В.Бердникова по вопросу организации медицинской помощи жителям Майминского района.

Александр Васильевич рассказал, что в январе 2017 года к нему поступило обращение районного Совета депутатов по поводу плачевного состояния с оказанием медицинских услуг в Майминском районе. В обращении писалось, что это уже не первое обращение и на прошлое даже не было ответа. По поводу отсутствия ответа А.В.Бердников сказал, что ответ был, просто он, наверное, потерялся. Ну мы знаем, как почта работает. Майминский район ему как родной, в нём он много лет работал начальником милиции, и милиция работала неплохо.

В стране очень сложная ситуация, Крым, Сирия, Украина, денег нет. Но на здоровье людей в бюджете РА всё-таки урезали, где можно и нашли маленько на здравоохранение Майминского района. Также он сказал, что знает все проблемы района и попросил не задавать вопросы и если они будут, то только про здравоохранение, всё равно больше денег ни на что нет. Также он рассказал, что нельзя делать всё и сразу. Наш регион постепенно газифицируется, расширили аэропорт и теперь можно летать напрямую в Москву. Сделано многое, но без больницы, конечно, плохо. В этом году выделены деньги не только на строительство поликлиники, но и на сельские филиалы. Кроме того, сейчас в ЦРБ Майминского района отдали три единицы автотранспорта, до конца года отдадут ещё две.

Министр здравоохранения В.А.Пелеганчук рассказал о состоянии здравоохранения в Майминском районе. Я недавно об этом писал, повторятся, думаю, не стоит. Можно только отметить, что ставки среднего медицинского персонала у нас в районе заняты практически полностью, а врачей немного не хватает, и в среднем они занимают 1,1 ставки. Поскольку Майминский район близко к Горно-Алтайску все врачебные ставки по специализированной медицинской помощи отданы в республиканскую больницу и вся специализированная помощь оказывается жителям района в городе. Кроме строительства поликлиники в 2017 году, в сёлах района будут сделаны три врачебных офиса. В Майме в старой аптеке по ул. Советской будет филиал поликлиники с приёмом участковым терапевтом, процедурным кабинетом и забором анализов. На ремонт и оборудование будет потрачено 8 млн руб. В Майме в Алгаире за 5 млн руб. также будет врачебный офис с участковым терапевтом и педиатром, с процедурным кабинетом и забором анализов. В Кызыл-Озёке на подобный офис выделено 10 млн руб.

Вопросы всех и меня персонально просили не задавать, но депутат Пушкарёва Т.А. все-таки один министру задала. Когда в городе её сыну нужно было срочно сдать анализ крови, ей сказали понаехали тут из Маймы, езжайте в свою Майму. Министр здравоохранения ответил, что подобное недопустимо и о таких случаях нужно сразу сообщать руководству больницы, чтобы они проводили со своими работниками воспитательную работу.

Министр регионального развития рассказал, что из 150 млн руб., необходимых для строительства больницы выделено уже 60 и в июне уже будет проведён аукцион, определится подрядчик и начнутся строительные работы. Срок строительства один год и два месяца. Также он рассказал, что выделены деньги на три ФАПа в Усть-Мунах, Подгорном и Карасуке. Депутат Мамашев А.А. попросил починить крышу в ФАПе в Урлу-Аспаке, Кондратьев обещал сделать там капремонт в 2018 году.

В заключении А.В. Бердников поблагодарил жителей района за терпение и сказал, что на специализированной медицинской помощи здравоохранение РА сэкономила 80 млн руб. А также сообщил что в 11 часов в Карлушке состоится торжественная закладка капсулы на строительстве солнечной электростанции на 25 МВт и все желающие могут туда поехать.

Валерий ДАНИЛОВ