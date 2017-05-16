В республике нашествие вредителей, они пожирают всё!

Все, кто выезжал за Майму в сторону Бийска, обратили внимание, что вся черёмуха стоит без листьев, как будто вымерзла. Её просто сожрали гусеницы Боярышницы. Также они сожрали все почки на яблонях, не дав им даже распуститься. Растения могут погибнуть. Гусеницы и куколки вы можете увидеть на фото.

В Майме и в Горно-Алтайске на стенах домов и на растениях, включая яблони, садоводы в ужасе увидели маленьких черных гусениц. Это непарный шелкопряд. Этот вредитель жрёт не только яблони и плодовые деревья, но и практически всё: тополя, ивы, липы, даже хвойные. Если после цветения яблони и плодовые деревья не обработать препаратами, вы не только не увидите урожая, но и можете потерять плодовые деревья. Даже если нет еще гусениц, желательно обработать ствол. За сезон нужно обрабатывать не менее трёх раз, после цветения, через 2-3 недели, и не менее чем за 20 дней до уборки урожая. Нельзя обрабатывать плодовые деревья только во время цветения.

Кроме этих вредителей в июне яблони атакует и яблонная моль. Бороться с ней нужно также как и с другими вредителями. Препараты для борьбы с вредителями и подробные инструкции вы можете приобрести в Горно-Алтайске в «Росселхозцентре» по адресу ул.Северная, 12 (в здании Министерства сельского хозяйства, вход с другой стороны, остановка «Родник». Тел (388 22) 2-78-64).

Два года назад эти вредители сожрали практически все сады в Чемальском районе и вот добрались до нас. Всем, кто хочет сохранить свои плодовые деревья, нужно уже сейчас смотреть, не появились ли на ваших плодовых деревьях вредители, приготовить препараты и сразу после цветения обрабатывать деревья. Если деревьев много, например в коллективных садоводных товариществах, или на улицах, можно заказать выезд на место для обработки деревьев 150 руб./дерево. «Россельхозцентр» в 2016 и 2017 годах предупредил о нашествии вредителей органы власти Горно-Алтайска и районов, но, насколько я знаю, население об этом узнаёт, только когда видит обглоданные деревья.

В Алтайском крае власти очень серьёзно относятся к этой проблеме и тратят огромные деньги на борьбу с вредителями. К сожалению, у нас в республике власть не считает эту проблему серьёзной и мер некаких не применяется. Все вредители летят с леса, и пока лесники не начнут бороться с этой напастью, мы рискуем остаться без лесов, садов и пчёл. Мастер Майминского лесничества на сессии даже не смог ответить на вопрос о борьбе с шелкопрядом. В общем, спасение утопающих, дело рук самих утопающих.

Валерий Данилов