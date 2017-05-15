Предприимчивый житель Карасука организовал продуктовый магазин в гараже

Факт реализации продуктов питания и алкоголя из частного домовладения выявлен в ходе профилактического мероприятия с представителями МВД на основании поступившей информации. Житель Карасука продавал односельчанам продукты питания в потребительской упаковке из гаража, расположенного на приусадебном участке дома села Карасук Майминского района, при этом грубо нарушая требования санитарного законодательства и технических регламентов Таможенного союза, отмечает сайт Роспотребнадзора РА.

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В момент проведения осмотра места совершения правонарушения, жители села продолжали приходить в организованный гражданином «магазин» с целью совершения покупок. Покупателей не смущал то факт что, продукты реализуются в условиях полной антисанитарии: лежат навалом, на полу, рядом с автомобилем «продавца». При этом у предпринимателя, организовавшего торговлю, отсутствует медицинская книжка, подтверждающая отсутствие заболеваний, препятствующих работе с пищевыми продуктами, товар хранится навалам, без соблюдения товарного соседства и температурно-влажностного режима, без сопроводительной документации, подтверждающей качество и безопасность реализуемой продукции и т.д.

По результатам мероприятия на владельца «магазина» составлен протокол по ст. 14.43 ч.1 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов». Алкогольная продукция арестована, пробы отобраны на лабораторные исследования, по результатам испытаний будет принято процессуальное решение.