Давайте потратим деньги на что-нибудь модное. В Майме строят СЭС

Глава Республики Алтай Александр Бердников и генеральный директор группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай в пятницу, 12 мая, дали старт строительству солнечной электростанции в Майминском районе республики мощностью 20 МВт, сообщает сайт правительства региона. Это первая СЭС в стране, которая будет построена на произведенных в России гетероструктурных модулях.

Инвестором и генеральным подрядчиком строительства Майминской СЭС выступают структуры группы компаний «Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» и АО «РОСНАНО»). Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется к сентябрю 2017 года. Филиал ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу ПАО «Россети») – «Горно-Алтайские электрические сети» осуществит технологическое присоединение новой станции. К концу года станция начнет поставлять энергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности. Стоимость объекта оценивается в 2 млрд рублей. На объекте будет задействовано около 200 человек, обслуживать станцию будет 10-12 человек.

Майминская солнечная станция будет построена с использованием новой технологии – на гетероструктурных модулях, разработанных дочерним предприятием компании «Хевел» в Санкт-Петербурге. Это гибридные элементы с повышенной эффективностью, которые значительно повышают преобразование солнечной энергии даже в условиях облачности.

Как отметил Игорь Шахрай, Майминский район был выбран для строительства объекта на основании ряда факторов. Это достаточное число солнечных дней в году, возможность сетевого подключения и близость населенных пунктов. В этом году в регионе будет построена еще одна станция в Онгудае мощностью 5 МВт. А в 2018 году «Хевел» планирует построить в районах республики еще несколько подобных объектов мощностью 50 МВт.

«В пиковую нагрузку Республика Алтай потребляет 110 МВт электроэнергии, а компания «Хевел» к 2020-2021 году построит у нас на свои инвестиции солнечные электростанции общей мощностью 150 МВт. Таким образом, уже 40 МВт мы будем продавать нашим соседям – в Монголию, в Алтайский край, в близлежащие села. Это позволит получать дополнительные средства и заняться снижением тарифов на электроэнергию», - подчеркнул Александр Бердников.

По завершению работ генерируемая солнечной электростанцией энергия начнет поступать в распределительные сети филиала ГАЭС для дальнейшего полезного отпуска.

«Мы находимся на площадке, где через несколько месяцев появится современный инновационный энергообъект. Это дополнительный источник гордости для жителей Горного Алтая. Новый источник генерации будет олицетворять экологичность и первозданную чистоту этого региона, что привлекает не только туристов, но и инвесторов», - сказал директор филиала ГАЭС Андрей Абрамов.

В рамках мероприятия на месте будущей станции Александр Бердников и Игорь Шахрай заложили капсулу времени с посланием для потомков.

За последние три года в Республике Алтай построены три сетевые солнечные электростанции мощностью 5 МВт каждая, две – в Кош-Агачском районе и одна – в Усть-Канском. Самую первую, не только в республике, но и во всей стране запустил 4 сентября 2014 года лично Президент России Владимир Путин.

Кроме того, с 2013 года в Республике Алтай работает первая в России автономная гибридная солнечно-дизельная энергоустановка мощностью 100 кВт, которая в круглосуточном режиме обеспечивает электроснабжение отдаленного села Яйлю, расположенного в Алтайском заповеднике на берегу Телецкого озера.

После слов Бердникова о пиковых нагрузках, одному из пользователей Сети вспомнился анекдот:

«Высадились американцы успешно на Луну. На следующий день к Советскому космонавту приходит член политбюро и говорит:

— Вот американцы на Луну высадились, а мы им покажем настоящую силу — вы полетите на Солнце!

Космонавт отвечает: — Помилуйте, там же 6 000 градусов Цельсия на поверхности!

— Вы думаете в политбюро дураки сидят?! Вы ночью полетите!»

Пиковая нагрузка — она вечерами и, особенно, зимними вечерами. В пиковые нагрузки он продавать будет!

А так-то, да, прикольная технология эти гетерогенные структуры. Придумал их академик и нобелевский лауреат Жорес Алфёров (кстати, депутат Госдумы от КПРФ). Хевел «печатает» такие батареи на швейцарском оборудовании. Именно печатает, они не "варятся" в глубоком вакууме, как старые, что привело к резкому ускорению процесса и росту качества. Так как швейцарский станок стоит в России, батареи считаются российской продукцией.

Если бы речь шла о 150 мегаваттах в час, вырабатываемых, скажем, на атомной или тепловой электростанции, то все было бы просто - Республика Алтай стала бы из импортера экспортером электричества. Потому как АЭС или ТЭЦ вырабатывает энергию вне зависимости от времени суток и времён года, а Республика Алтай в пиковые часы потребления забирает 110 мегаватт в час. У нас пик потребления, очевидно, по вечерам, т.к. особых производств нет - когда люди домой приходят, особенно в зимнее время (обогреватели), тогда мы и выходим на максимальное потребление. Но в случае с солнечной станцией пик выработки будет днём и в летний период. В ясные солнечные дни (а Майминский район - это не Кош-Агач, где действительно очень много солнечных дней) СЭС на несколько часов будет выходить на номинальную мощность в 150 мегаватт в час, в это время республика будет становиться экспортером электричества. Но чтобы республике выйти на годовой положительный баланс выработки на СЭС - это нужно не 150 мегаватт номинальной мощности, а в несколько раз больше.

Если бы власти Республики Алтай действительно хотели снизить тариф на электричество для жителей, вложили бы деньги в строительство высоковольтной ЛЭП со стороны Хакассии. Бывший министр строительства Республики Алтай Сорокин как-то проговорился, что за 6 миллиардов рублей мы бы могли получить доступ к дешевой ИЗБЫТОЧНОЙ электроэнергии с больших сибирских ГЭС, да только, мол, где их взять, эти 6 миллиардов. Теперь вот оказывается, что на модные и дорогие солнечные электростанции миллиарды есть. Власти живут в каком-то своем мире, решают свои задачи, в том числе, скорее всего, по отмыванию денег на модных проектах. Если бы реально хотели снизить в республике тарифы, давно построили бы ЛЭП 200 киловольт до больших сибирских ГЭС.