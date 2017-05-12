В Майме обнаружили учебную противотанковую мину

11 мая в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Майминский» от бдительного жителя села Майма поступило сообщение о том, что на территории гаражного кооператива, в районе улицы Гидростроителей, обнаружен предмет, внешне похожий на противотанковую мину, передает сайт МВД по РА.

На место происшествия в экстренном порядке прибыла оперативно-следственная группа из числа сотрудников МВД по Республике Алтай и межмуниципального отдела МВД России «Майминский», а также взрывотехник отдела федеральной службы войск национальной гвардии.

Опасную зону оцепили полицейские, а находку обследовали взрывотехник и специалист-кинолог со служебной собакой, которые установили, что предмет, обнаруженный сельским жителем, является учебной противотанковой миной со следами коррозии и не представляет опасности. Необычную находку поместили в специальный контейнер и вывезли на полигон, где она была уничтожена, а ее части изъяты и направлены на экспертизу.