Водитель иномарки пострадал в столкновении с КАМАЗом

3 мая в Майминском районе около 10:30 часов, на 455 километре автодороги «Чуйский тракт», 25-летний житель г. Барнаул, управляя автомобилем КАМАЗ-55111С, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и допустил столкновение автомобилем Toyota Carina, пользующимся преимуществом в движении, под управлением 35-летнего жителя села Кызыл-Озек Майминского района. В результате ДТП водитель иномарки с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение. Госпитализация мужчине не потребовалась.

Тестирование водителей на наличие в крови алкоголя показало отрицательный результат. В отношении виновника происшествия был составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ «Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения».

За прошедшие сутки на территории Республики Алтай выявлено 1687 нарушений ПДД. Отстранено от управления транспортным средством 3 водителя, находящихся в состоянии опьянения. Задержано 9 водителей, не имеющих права управления транспортными средствами. За нарушения ПДД к административной ответственности привлечено 25 пешеходов.