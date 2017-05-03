Ветеран труда все праздники просидела без воды

2 мая в 12 часов мне позвонила 72-летняя ветеран труда и инвалид 1 группы Гончарова Т.Д., проживающая в Майме, в районе Алгаира по ул. Центральной и рассказала, что без холодной воды сидит уже все праздники, с 30 апреля. Все эти дни она звонила диспетчеру МУП «Водоканал» по тел. 22-8-49 и ей отвечали, что пока праздники не кончатся, никто ничего делать не будет, все отдыхают. Я попросил её позвонить и в ЕДДС по тел. 22-6-22, но там её опять перенаправили к диспетчеру водоканала.

Я позвонил главному инженеру МУП «Водоканала», сообщил ему об этом случае и попросил, чтобы диспетчер позвонил бабушке и объяснил, когда у неё будет вода. Главный инженер мне объяснил, что сейчас аварийная бригада устраняет два порыва трубопроводов, а потом выяснит, почему у бабушки нет воды. В течении 5 минут диспетчер МУП «Водоканал» позвонил Гончаровой и объяснил, когда у неё будет вода. В 17 часов бабушке воду дали, и напор стал получше. А то откроешь кран, и вода еле бежит, на стиральной машинке ничего не постираешь, всё приходится отдавать дочери в город.

Думаю, без воды в праздники просидела не только Гончарова Т.Д., аварийные порывы можно было устранить и в праздники, чтобы у людей была вода не только в рабочие дни. Диспетчера для того и дежурят, чтобы организовывать работу аварийной бригады в выходные дни и объяснять людям, что случилось, а также когда планируется устранить неисправность. А то бы поставили автоответчик и всем бы объясняли - барин отдыхает, просил не беспокоить.

В таких случаях, если не реагирует диспетчер предприятий ЖКХ, звоните в ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба) по тел. (388-44) 22-6-22. Скоро должен заработать единый номер спасения 112, а пока, набрав его, вы можете попасть в ЕДДС Онгудайского райна.

Валерий ДАНИЛОВ