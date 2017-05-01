Оклад 7 500 – и ни в чем себе не отказывайте

В редакцию обратилась младший воспитатель одного из детских садов села Майма (фамилия имеется в редакции). Она рассказала о судебной тяжбе группы младших воспитателей, которые по примеру своих коллег, сумевших добиться перерасчета заработной платы, подавали коллективный иск в Майминский районный суд. Вот что она рассказала.

«Наша заработная плата за одну ставку составляет 7 500 рублей. Сами понимаете, как можно жить на эти деньги. Всем работникам общеобразовательных детских учреждений полагается районная 40-процентная надбавка, однако, как выяснилось, почему-то ее нужно выбивать через суд. В прошлом году группа сотрудников детских садов Маймы подавали коллективный иск в Майминский суд, затем была апелляция в Верховный суд, который присудил выплачивать воспитателям надбавку, и они теперь эти деньги получают, то есть их зарплата составляет более 10 тысяч рублей, а у нас 6-7 тысяч, даже прожиточный минимум не выходит.

Мы хотели к ним присоединиться, но наша заведующая тогда убедила нас этого не делать, она говорила, что ожидается документ из Москвы, согласно которому упорядочится выплата зарплат для всех воспитателей.

Но, не дождавшись никаких изменений, наша группа воспитателей в составе семи человек все-таки обратилась в суд с заявлением о выплате районного коэффициента и о перерасчете заработной платы. Отнесли заявление в Майминский суд. Дело продвигалось очень медленно, оттягивали и переносили заседания несколько месяцев. 6 марта все-таки состоялось заседание, на котором было рассмотрено наше заявление. Стоит заметить, на заседания попадать нам было очень сложно, заведующая не отпускала, прямо как будто эти деньги должны были выплачиваться из ее кармана. Но суд нам отказал. Они нас убеждали, что в 7 500 – ставку младшего воспитателя – уже входит 40-процентный коэффициент.

Мы обратились в Верховный суд, но он оставил в силе предыдущее решение, и судья нам не дал никаких объяснения и оснований для этого решения. Закон не менялся, но те, кто ранее судились, получают повышенную зарплату, а нам в этом отказывают, отказывают без объяснения причин.

В прошлом году по трем детским садам прошли три судебных заседания, их делами и нашим занимается один и тот же юрист, но, похоже, появилось негласное указание теперь уже эти иски не удовлетворять. Тогда как раз намечался визит Путина к нам, может, побоялись, что будут жалобы и удовлетворяли иски, а теперь получается, что работаем одинаково, а получаем по-разному».

Из решения Майминского районного суда:

«Согласно статье 1 Федерального закона от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" минимальный размер оплаты труда с 1 июля 2016 года составляет 7 500 рублей в месяц.

Таким образом, как видно из материалов дела, заработная плата истцов с учетом районного коэффициента превышает минимальный размер оплаты труда, установленный названным Федеральным законом с 1 июля 2016 года.

Из материалов дела, а также из пояснений представителя ответчика следует, что с учетом установленного (перечисляются фамилии) оклада, а также районного коэффициента и процентных надбавок выплачиваемых в 2016 году данным работникам, а также с учетом того, что месячная заработная плата по должности младший воспитатель, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности) ежемесячно составляет 7 500 рублей (22 рабочих дня), что соответствует требованиям ч. 3 ст. 133 ТК РФ.

Таким образом, с учетом приведенных правовых норм и установленных обстоятельств по делу, суд приходит к выводу, об отказе в удовлетворении требований истцов о возложении обязанности на ответчика установить заработную плату истцам в размере не ниже минимального размера оплаты труда, без учета районного коэффициента, а также внесению в трудовые договоры, соответствующих изменений путем заключения дополнительных соглашений, взыскании недоначисленной и невыплаченной заработной платы, компенсации морального вреда.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд РЕШИЛ: В удовлетворении исковых требований отказать».