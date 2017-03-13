«КАДЫН-СУУ - 2017»

11 марта 2017 года на берегу Катуни напротив поста ГИБДД при въезде в Республику «Алтай» прошли первые любительские соревнования по Ездовому спорту памяти Олега Липатова «КАДЫН-СУУ-2017».

Организовала этот праздник для жителей Республики Алтай независимая команда любителей ездового спорта РА «Пятая группа РКФ» совместно с администрацией Майминского района. Лидеры группы, скромные девчонки, попросили не озвучивать их фамилий. Организаторы очень благодарны Акулову Владимиру, Ивлеву Игорю и Колпакову Павлу за отличную подготовку трасс, а также спонсорам, которые финансово и организационно помогли в проведении соревнований. Это студия красоты и загара «Апельсин», гостевой дом «Хуторок», Центр ездового собаководства «Большие коты», агентство «Сюрприз» и сеть магазинов «ЗОО мир».

Агентство «Сюрприз» перед стартами провело зарядку для хвоста с детьми, чтобы малыши не скучали и не замерзали. Под весёлую музыку вместе с персонажами из мультфильмов дети с удовольствием сделали зарядку, а потом сфотографировались на память.

В 12 часов начались соревнования. Первыми выступили мужчины на лыжах с одной собакой (скиджоринг), длинна трассы 2 км. Скиджоринг женщин на двух собаках смотрелся гораздо зрелищнее. Тут большое значение играет и слаженность собак. Следующие в классе скиджоринг на двух собаках участвовали мужчины. В супер-спринте - 2км на санях с двумя собаками выступали сначала женщины, а потом мужчины. Следующий забег был также супер-спринт, но уже на 5 км.

Еще большая слаженность собак требуется при забеге на 5 км в супер-спринте с упряжкой из 4 собак. После хепи-дог на 1 км выступили дети. Они ездили в упряжке на одной и двух собаках на 400 метров. И после соревнований все желающие гости попробовали также прокатиться на 400 метров.

В соревнованиях участвовали как опытные спортсмены, многократные чемпионы, так и новички. В гонках принимали участие жители г.Горно-Алтайска: Капустин Дмитрий, Захаров Игорь, Кудрявцев Андрей, Филипченко Анастасия, Парамонова Наталья, семья Хужиных, вместе с внучкой, Модоров Рустам, Федюхина Анна, Юнусов Иван - 10 лет, Липатова Полина - 7 лет, Хужина Валерия - 6 лет, Лаптева Анастасия - 7 лет.

Из Маймы: Левченкова Анастасия, Савченкова Инга, Ивлева Ольга, Павлова Валерия - 2 года (в сопровождении родителей), Колпаков Сергей - 9 лет. Из Кызыл-Озёка: Батумбаев Кирилл, Смирнова Евгения, Ласкова Олеся, Овчинникова Юля - 11 лет, Смирновы Оксана - 9лет и София - 4года. Из с.Камай: Дягилева Наталья. Из с. Черемшанка Семёнова Светлана. Из с. Соузга Головитин Иван - 9 лет. Из с. Манжерок Рюмкин Антон - 9 лет. Из г. Бийска: Лабутина Кристина, Кормачёв Владислав. Из Барнаула: Дементьев Николай - 13 лет, Карпушкин Илья, Войтулевич Иван, Зырянова Олеся, Дементьева Любовь, Фролова Надежда.

Победители получили кубки и грамоты. Первые места в разных видах заняли: Войтулевич Иван - Барнаул, Зырянова Олеся –Барнаул, Дементьев Николай - Барнаул, Левченкова Анастасия - Майма, Савченкова Инга – Майма, Кормачёв Владислав - Бийск, Липатова Полина - 7 лет – Горно-Алтайск, Колпаков Сергей - 9лет - Майма.

На эти любительские соревнования участники приехали не за разрядами, а за позитивом. Мне глубоко симпатичны эти увлечённые собаками люди, они и свой досуг организовали по высшему разряду, и гости остались довольны этим зрелищным видом спорта. Желающие могли купить на память сувениры и перекусить шашлыками или другой снедью. Дети не остались без сладкого, были и чай, и сладкая вата. Желающие фотографировались на память с красивыми голубоглазыми собаками хаски, с догами, овчарками, сибирскими лайками, самоедами и другими большими и маленькими друзьями человека. Причем бегали в упряжке не только большие и сильные собаки, но и одна маленькая и с виду очень несерьёзная собачка (см. фото). Поскольку на улице было примерно +1*, и для собачьих забегов было немного жарковато, после забега собаки часто курялись в снегу, забавно зарываясь мордочкой в снег. Ведь свою шубу, как это делают люди, собаки снять не могут. В свободное от соревнований время собаки знакомились с новыми друзьями и устраивали дружеские покусушки.

И участники, и собаки, и гости (всего было около 200 человек) остались очень довольны и с хорошим настроением разъехались по домам. Надеюсь, эти первые соревнования будут не последними, а станут ежегодными. Поэтому хочется от лица всех гостей выразить огромную благодарность организаторам этого праздника за то, что они смогли на свои деньги и на помощь спонсоров подготовить трассы и всё отлично организовать. Молодцы! Кстати все, кто заинтересовался этим видом спорта, или хочет попробовать покататься на собаках, могут найти в Одноклассниках или ВКонтакте группу «Пятая группа РКФ».

Валерий ДАНИЛОВ