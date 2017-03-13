В Майме вырубают берёзовую рощу для строительства элитного жилья?

12 марта ко мне обратились жители улицы Молодёжной с.Майма с просьбой помочь остановить варварскую вырубку берёзовой рощи. Поскольку у рубщиков берёзовой рощи на руках никаких документов не было, они 12 марта утром вызвали полицию. И разрешение на вырубку, подписанное главой сельского поселения Шеверёвым С.Л., привезли. Жителям сказали, что вырубка ведётся для охранной зоны ЛЭП 10кВ, причём деревья вырубаются на расстоянии больше 30 метров от ЛЭП. А согласно Постановлению Правительства №160 от 24.02.2009 г., охранная зона ЛЭП до 20кВ в населённых пунктах - 10 метров.

Жители уверены, что вырубка деревьев ведётся для строительства элитного жилья, а не для охранной зоны. Жители улицы Молодёжной садят в берёзовой роще новые деревья, ухаживают за ними и убирают мусор. Жители считают, что сельская администрация под видом вырубки под охранную зону ЛЭП расчищает место для небедных людей. Прошу остановить вырубку берёзовой рощи и провести проверку по законности вырубки деревьев в 30-метровой зоне от ЛЭП и законности возможного предоставления этих земельных участков под элитное жильё.

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Депутат районного Совета округа №10 Данилов В.В.

Обращение направлено прокурору Майминского района Сторчак Н.В.