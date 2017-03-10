В Майминском районе полицейские избили подростка до разрыва селезенки

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай окончено расследование уголовного дела в отношении трех оперуполномоченных отдела уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Майминский». Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения, с причинением тяжких последствий), сообщает сайт ведомства.

По версии следствия, 27 апреля 2016 года сотрудники отдела уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Майминский» Николай Писклов, Николай Рогов и Михаил Пышкин осуществляли оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию краж, совершенных на территории Майминского района. Для этого они, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, вывезли на берег реки Катунь двух жителей Республики Алтай, один из которых несовершеннолетний, где требовали сознаться в преступлениях, которые последние не совершали. В результате незаконных действий сотрудников полиции несовершеннолетнему были причинены телесные повреждения в виде разрыва селезенки, повлекшие тяжкий вред здоровью. Другому потерпевшему причинены нравственные страдания и физическая боль.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Майминский районный суд для рассмотрения по существу.

В случае признания обвиняемых виновными, судом им может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.