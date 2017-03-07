Туберкулёзом заразиться может каждый

О реальной обстановке в борьбе с туберкулёзом я попросил рассказать одного из медицинских работников. Вот несколько очень невесёлых историй.

Недавно из Майминской больницы отправили в Горно-Алтайский противотуберкулёзный диспансер бомжа из Бирюли, больного туберкулёзом, с бактериовыделением. Но в госпитализации ему отказали, нет мест, и он где-то в Горно-Алтайске в компании хорошо выпил. Его полиция задержала и доставила в КПЗ, где он и провёл ночь. В полиции он сказал, что у него туберкулёз, и правоохранители всё-таки как-то договорились с противотуберкулёзным диспансером. И его взяли, наверное в коридоре поставили койку, или кто-то просто сбежал и освободил койкоместо.

После оформления всех документов, житель Маймы был направлен на лечение в противотуберкулёзный диспансер. Но его не взяли, нет мест, и записали в очередь на госпитализацию… И это случай далеко не единичный. Просто удивительно, почему в противотуберкулёзном диспансере количество койкомест не увеличивают, а наоборот сокращают.

Для оформления в дом престарелых один из бомжей проходил обследование в Майминской больнице. Поскольку по снимкам флюорограммы врач не смог точно установить диагноз, больной был направлен в противотуберкулёзный диспансер на томографию. Но там ему делать томографию не стали, сказали, пусть Майминская больница за обследование платит диспансеру. А потом сломался томограф и в городе. А Майминский томограф вообще больше ломается, чем работает. Последние два месяца вообще стоит сломанный. Пришлось бомжа положить в стационар Майминской больницы в терапию, лечить от пневмонии и наблюдать динамику. Подтвердить диагноз туберкулёза могут только томограф и анализы мокроты. Бактериоскопия мокроты готова на следующий день. Но по этому анализу диагноз туберкулёза может и не подтвердиться, а более точный, на посев, делают в течении трёх месяцев.

Больных туберкулёзом могут лечить и амбулаторно, если они абацилированны, то есть не выделяют палочку. А на деле приходится лечить всех, поскольку в стационар всех не берут.

Больных туберкулёзом, лежащих в стационаре противотуберкулёзного диспансера, на инвалидность для прохождения МСЭ (Медико социальная экспертиза) направляют в Майминскую больницу. И больные туберкулёзом берут талончики и проходят трёх врачей узких специалистов. При этом больные туберкулёзом стоят в общей очереди с другими больными.

В Майминской районной больнице кабинет фтизиатра находится рядом с кабинетом стоматолога. И больные туберкулёзом находятся в одном узком коридоре с пришедшими лечить зубы. Надеемся, что новую поликлинику всё-таки построят и положение улучшится.

Минимальный курс лечения сильными антибиотиками при туберкулёзе шесть месяцев. Реально лечатся по году и больше. Иногда антибиотики не помогают, особенно, если больной бросил курс лечения, и тогда приходится лечить другими антибиотиками. При этом заболевании часто оформляют инвалидность.

Просто удивительно, что после такого отношения к туберкулёзу, по статистике количество больных в Майминском районе и в Республике Алтай держатся примерно на одном уровне. На 100 000 населения смертность от туберкулёза составляет в Майминском районе в 2014 году - 13,3 чел., в 2015 году - 19,3 чел., в 2016 году - 9,4чел. В Республике Алтай в 2015 году - 9,8 чел., в РФ в 2015 году - 10,0, в СФО в 2015 году - 17,7чел.

Причём туберкулёзом болеют не только бомжи, наркоманы, пьющие и безработные, но и обеспеченные люди. В 2016 году примерно 25 % вновь заразившихся работающие, социально обеспеченные люди. В Майминском районе 111 человек, состоящие на учёте с активной формой туберкулёза, а бактериовыделителей 32 человека. И если учесть, что при самовольном уходе из стационара, к больному применяют процедуру повторной принудительной госпитализации через суд, а если он, не долечившись, сбежит, то опять. Просто удивительно, что у нас заболевает сравнительно немного людей. К сожалению, несовершенство федерального законодательства (ФЗ№77 от 18.06.2001ст.10.п.2), и несерьёзное отношение к этой проблеме Министерства здравоохранения РА не может защитить своих граждан от этого тяжёлого заболевания. И поэтому туберкулёзом заразиться может каждый!

Валерий ДАНИЛОВ