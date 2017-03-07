Акция «Цветочный патруль» в Майме

В преддверии Международного женского дня сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Майминский» присоединились к акции "8 Марта - В каждый Дом" и совместно представителем праздничного агентства поздравили женщин-водителей с наступающим праздником 8 Марта.

На одной из центральных улиц районного центра автоинспекторы останавливали автомобили, под управлением прекрасной половины человечества, которых ждал приятный сюрприз. Девушкам и женщинам сотрудники Госавтоинспекции и костюмированный персонаж в виде сердца вручали розы и светоотражающие элементы, поздравляя с наступающим праздником.

Для участниц акции такие знаки внимания стали полной неожиданностью. Некоторые из них признались, что услышать поздравления и получить цветы от офицеров полиции им было приятно вдвойне.

Женщинам за рулём полицейские пожелали счастья, добра, любви, семейного благополучия и безопасных дорог.