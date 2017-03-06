Владельцем ООО «Майма-молоко» стал московский предприниматель

В ходе торгов по реализации имущества банкротящегося ООО «АМК «Угриничъ» продана доля (99,95%) в уставном капитале крупнейшего молокоперерабатывающего предприятия Республики Алтай - ООО «Майма-молоко». Всего на торги подали заявки двое претендентов. Один из них - московский предприниматель Дмитрий Фаткуллин, который ведет деятельность в сфере аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом. Второй – бывший совладелец ООО «Майма-молоко» - ООО «Межрегиональная нефтехимическая компания» (МНХК, 100% принадлежит Сергею Корчагину). В ходе торгов господин Фаткуллин предложил цену в 3,52 млн руб. при начальной – 455,1 тыс. руб. МНХК предложила выкупить компанию за 3,5 млн руб. Победителем стал Дмитрий Фаткуллин, пишет "Коммерсант".

ООО «Майма-молоко» банкротится с 2013 года – тогда в компании была введена процедура наблюдения, конкурсное производство введено в апреле 2015 года. В реестр кредиторов включены долги на сумму более 232 млн руб. Основные кредиторы — МНХК, Сергей Корчагин и Сбербанк. Однако в декабре прошлого года алтайский арбитраж удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего Елены Потаповой о прекращении в компании конкурсного производства и введения внешнего управления. План внешнего управления кредиторы «Маймы-молоко» утвердили в феврале 2017 года. Раскрыть его подробности Елена Потапова отказалась до утверждения плана судом. Ранее госпожа Потапова сообщала «Ъ», что в случае введения внешнего управления молокозавод уже в 2017 году планирует выйти на объемы производства 50 т молока в сутки. До банкротства компания, по ее словам, перерабатывала около 150 т молока в сутки. В материалах суда, один из кредиторов «Маймы-молоко» Сергей Корчагин сообщает о возможности восстановить платежеспособность должника за счет ведения производственной деятельности по переработке молока и производству сыров. Кроме того он указал на наличие инвесторов, готовых вложить денежные средства в производственную деятельность ООО «Майма-молоко». По словам госпожи Потаповой, объем необходимых оборотных средств для развития производства, которые готов вложить инвестор, – 50 млн руб. Против введения процедуры внешнего управления в компании выступал Сбербанк. Однако суд учел мнение большинства кредиторов.

ООО «Майма-молоко» — крупнейшее в Республике Алтай молокоперерабатывающее предприятие. Входило в алтайский холдинг «Изумрудная страна». В 2015 году выручка компании составила 139,9 млн руб., прибыль — 4,3 млн руб.