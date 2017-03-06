Жители Маймы хранили для личного употребления 3 кг марихуаны

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Алтай задержаны два жителя Майминского района, подозреваемые в незаконном хранении наркотических средств. У 34-летнего местного жителя, ранее совершавшего преступления, был обнаружен и изъят пакет с веществом растительного происхождения, который хранился в гараже, расположенном на территории частного домовладения, говорится на сайте МВД по РА.

Кроме того, в селе Майма, на территории частного домовладения, принадлежащего 55-летнему местному жителю, оперативники обнаружили и изъяли пластиковый пакет с веществом растительного происхождения.

Вещество, изъятое у сельских жителей, было передано для исследования экспертам, которые подтвердили, что оно является наркотическим - марихуаной общей массой 3116 граммов.

Граждане для дальнейшего разбирательства были доставлены в отдел полиции, где пояснили, что наркотическое средство заготовили и хранили для личного потребления.

В настоящее время по данным фактам решается вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.