В 2017 года на территории Майминского района произошло шесть пожаров

6 января с. Майма по улице Пионерская, в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей произошло возгорание бани.

12 января с. Алферово, по улице Ключевая, в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей произошло возгорание одноквартирного жилого дома.

26 января в с. Майма на улице Прибрежной в результате нарушения правил эксплуатации электрооборудования, произошло возгорание крыши и комнаты частного дома. Площадь горения 35 кв.м.

13 февраля с. Соузга, по улице Центральная, произошло возгорание автомобиля Taiota Kamri. Причина возгорания – умышленное действие по уничтожению (повреждению) имущества, нанесения вреда здоровью человека при помощи огня (поджог).

14 февраля с. Майма по улице Алтайская, в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей произошло возгорание сторожки.

17 февраля с. Майма по улице Береговая, произошло возгорание хо-зяйственной постройки и бани, причина пожара устанавливается.

Основной причиной пожаров в период отопительного сезона и мороз-ную погоду остается нарушение правил пожарной безопасности при эксплуа-тации печного отопления, а также электронагревательных приборов. Чтобы уберечь себя от подобных пожаров, необходимо соблюдать простые правила пожарной безопасности.

При использовании печей: - Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним детям.

- Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымоходов, отремонтировать их, заделать трещины, очистить от сажи, а так-же побелить на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы. Ремонт, очистку и профилактический осмотр печей должен производить квалифицированный печник. - Дымовая труба печи при проходе через чердачные или междуэтажные пере-крытия должна иметь утолщение кирпичной кладки (разделку) в 25 см. с до-полнительной изоляцией асбестом или 38 см без изоляции (у дымохода котла водяного отопления 51 см.). Утолщение кирпичной кладки должно быть во всех случаях и у стенок печи, если печь примыкает (или находится близко) к деревянным элементам здания.

- Печь также не должна примыкать к деревянным стенам или перегородкам. Между ними оставляют воздушный промежуток (отступку) на всю высоту.

- Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент.

- Запрещается использовать для дымоходов керамические, асбестоцементные и металлические трубы, а также устраивать глиноплетеные и деревянные

дымоходы. Для этих целей должен применяться специальный огнеупорный кирпич.

- У печи должны быть исправная дверца, заслонки соответствующих разме-ров и предтопочный металлический лист, прибитый к деревянному полу, размером 50х70 см. без дефектов и прогаров.

- В зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала отдельных частей, печи рекомендуется топить 2–3 раза в день, продолжительностью не более 1,5 часа.

- Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,5 м. от топящейся печи. Ставить их вплотную можно спустя 4–5 часов по-сле окончания топки.

- Нельзя хранить щепу, опилки, стружки под печкой, также нельзя подсуши-вать дрова на печи, вешать над ней для просушки белье.

- Нельзя выбрасывать горячие угли, шлак или золу вблизи строений, на сухую траву. Для этого должны быть специально отведенные места, где всё выгребаемое из топок заливается водой.

Вечером топить печи необходимо прекращать за 2 часа до сна.

«Будьте осторожны с огнём! Соблюдайте элементарные правила пожар-ной безопасности!»

В случае возникновения или обнаружения пожара - незамедли-тельно звоните по телефону 01, с мобильного 101.

Телефон доверия МЧС в Республике Алтай 388-23-99999 (для всех абонентов города и районов республики).

По всем вопросам обеспечения пожарной безопасности Вы можете об-ратиться в территориальный отдел надзорной деятельности и профи-лактической работы по Майминскому району и Чемальскому районам по т. (38844) 25-1-11