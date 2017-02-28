Лёд тронулся

В 2010 году к 200-летию села Маймы был выпущен календарь с историческими фотографиями. Самая моя любимая размещена на декабрьской страничке под названием «Разъезд 1964 год». Вид сверху наглядно показывает, каким было наше село полвека назад. Да что там 50 лет, ещё 5 лет назад селяне дружно скакали по лужам на центральной площади и с опаской переходили федеральную трассу. Кое-что изменилось.

Мы уже привыкли к цифровому светофору, брусчатке, скамейкам, цветам – мы этого почти не замечаем. И только изумлённые вопросы заезжих туристов: «А это точно Майма? Я пять лет назад здесь был, здесь всё было по-другому!» - заставляют оглянуться вокруг и порадоваться за своё село. Это нормально - к хорошему привыкаешь быстро. Поэтому, когда на рабочем совещании, проведённом с участием представителей ГИБДД, ФКУ Упрдор «Алтай» в Республике Алтай, ДЭП 217, организованном по поводу моего обращения в правительство Республики Алтай, с просьбой обратить внимание на опасность перехода дорог в центре Маймы, мне был задан вопрос: неужели я не замечаю всех стараний многих служб. Я ответила, что, конечно, мы всё это видим, но, надеемся на то, что кроме красоты и удобств для водителей, не останется в стороне проблема безопасности пешеходов.

Не все люди водят машину и, следовательно, знают правила дорожного движения. Некоторые пешеходы в силу возраста (не доросли или наоборот, впали в детство), или из-за элементарной невнимательности могут пострадать из-за того, что в центре села, на самом широком месте, непосредственно за поворотом по направлению в город, был размещён пешеходный переход. Конечно, естественный рельеф (начало подъёма на взвоз), остановка, экономическая составляющая (дорогое оборудование), удобство (самый близкий проход к торговому центру) - не позволят перенести пешеходный переход выше. Но что-то делать с безопасностью надо, т.к. просто страшно переходить дорогу, особенно утром, когда заспанные водители не видят пешеходов или боятся тормозить на обледенелой дороге, особенно при большом потоке машин в час-пик, когда один тормозит, а второй спит или торопится...

С большой радостью сообщаю майминцам-пешеходам, а также всем нам сочувствующим, что наметились сдвиги в решении указанной проблемы. Компромисс найден. Оказывается, в ближайшее время на всём перекрёстке на «Разъезде» начнёт функционировать современное цифровое оборудование, позволяющее вести круглосуточную фото-видеофиксацию. Все нарушения правил дорожного движения, в том числе превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал (включая жёлтый цвет) светофора и т.д. будут в автоматическом режиме приводить к штрафам собственников транспортных средств. Благодаря фиксации на современные электронные носители легко можно будет доказать, что водитель не уступил дорогу пешеходу, заехал за черту и т.д. Думаю, что деревенское «сарафанное радио» быстро сработает и усилит дисциплину водителей, тем более что все знаки будут также заменены на более современные (яркие).

Скептики могут сказать, что раньше вообще светофоров не было и ничего, жили же, но нет предела совершенству.

Т.А. Пушкарева, депутат Майминского районного совета

Алексей Антипов, начальник производственного отдела филиала ФКУ Упрдор «Алтай» в Республике Алтай:

Данный перекресток в с. Майма Республики Алтай расположен на федеральной автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт», км 440+200 (пересечение с улицей Алтайской) и входит в зону ответственности Управления федеральных дорог «Алтай» Федерального дорожного агентства. Перекресток и пешеходные переходы оборудованы транспортными и пешеходными светофорами в количестве восьми штук и полностью соответствуют нормам безопасности дорожного движения. Посредством работы светофорных объектов осуществляется регулирование движения транспорта и пешеходов. Установлены соответствующие дорожные знаки, обозначающие пешеходные переходы, нанесена разметка.

В 2016 году в районе данного перекрестка произошло три ДТП, в одном из них пострадал пешеход. В связи с этим ФКУ Упрдор «Алтай» принято решение о дополнительных мерах, призванных положительно повлиять на повышение безопасности дорожного движения. Перекресток будет оснащен постами фотовидеофиксации нарушений и соответствующими знаками, соглашение об их установке уже подписано. Как правило, подобные меры дают позитивный результат на тех участках, где основной причиной ДТП становится недисциплинированность водителей и нарушение правил дорожного движения.