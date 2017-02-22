Непродуманная модернизация. Майминский район переведут на газовое отопление БЕЗ КОГЕНЕРАЦИИ вслед за Горно-Алтайском

Семь газовых котельных будут построены и модернизированы в Майминском районе Республики Алтай до 2026 года в рамках утвержденной инвестиционной программы в сфере теплоснабжения для ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго», пишет сайт правительства РА.

Результатом программы станет переключение тепловых нагрузок со старых угольных котельных на газовые. В рамках инвестиционной программы в конце 2016 года были введены в эксплуатацию шесть газовых котельных в селе Майма. В первом полугодии 2017 года планируется ввести в действие газовую котельную в селе Кызыл-Озек.

Общий объем финансирования, по данным Комитета по тарифам РА, составляет 275,052 млн рублей, из которых 265,052 млн рублей – за счет собственных средств, еще 10 млн рублей – за счет бюджета.

Ввод новых объектов за счет внедрения современных ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий позволит повысить надежность систем теплоснабжения и экономическую эффективность производства тепловой энергии, а также снизить негативное воздействие на окружающую среду на территории Майминского района, утверждают специалисты.

На улицах Новосибирска уже сейчас можно увидеть щиты, рекламирующие газовые КОГЕНЕРАЦИОННЫЕ установки для малого бизнеса и индивидуальных жилых домов. Попросту говоря, природный газ сжигается не в котле, а в двигателе внутреннего сгорания, который вращает электрогенератор. Примерно 25-30% выработанной энергии преобразуется в электричество, а остальные используются для отопления.

На мой взгляд, перевод Маймы на газовые котельные БЕЗ КОГЕНЕРАЦИИ — это, мягко говоря, непродуманное решение. Были планы по установке в Майме газотурбинной ТЭЦ, есть более маленькие и более дешёвые, чем газотурбинные, газопоршневые теплоэлектростанции. Устанавливать нужно именно их, точно также, как именно их нужно было ставить в Горно-Алтайске.

Впрочем, при нынешних республиканских властях мы вряд ли дождёмся применения таких решений. Оптимизация идёт на предмет максимального «отката», а не максимальной эффективности.