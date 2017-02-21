Начальник отделения почтовой связи в Майминском районе присвоила более полумиллиона рублей

В Республике Алтай возбуждено уголовное дело в отношении 59-летней жительницы Чемальского района. Женщина в период с мая по июль 2015 года, являясь начальником одного из отделений почтовой связи Майминского почтамта УФПС РА филиала ФГУП «Почта России», используя свое служебное положение, периодически присваивала вверенные ей денежные средства, принадлежащие учреждению. Общая сумма награбленного, говорится на сайте республиканского Следкома, составила около 580 тысяч рублей.

После выявления факта хищения подозреваемая была уволена.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего