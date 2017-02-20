Житель Алферово подменил в магазине старый планшет на новый

Дознавателем отдела МВД России по Горно-Алтайску завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя села Алферово, обвиняемого в краже чужого имущества. По данным сайта МВД по РА, в апреле 2016 года молодой человек, находясь в торговом зале одного из магазинов Горно-Алтайска, решил похитить планшет. Несколько минут сельский житель ходил по магазину и смотрел выставленный на витринах товар. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, молодой человек достал из-под куртки свой планшет с разбитым экраном и положил его на полку в магазине. После чего взял с полки новый планшет и спрятал его под куртку. С похищенным гаджетом обвиняемый уехал домой и стал использовать его в личных целях.

В результате преступных действий сельского жителя, обществу с ограниченной ответственностью был причинен материальный ущерб в размере более 5000 рублей.

Органами дознания действия молодого человека квалифицированы как кража, то есть тайное хищение чужого имущества. За совершение указанного преступления законодателем предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В настоящее время производство дознания окончено, уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.