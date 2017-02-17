Открытие памятной доски

15 февраля в Майминской школе №2 состоялось открытие памятной мемориальной доски выпускникам этой школы, погибшим в Чечне. Им не было и 20-ти, но пули чеченских боевиков оборвали их жизни. Выпускники школы, прошедшие через горнило чеченской войны собрали деньги и сделали эту памятную доску.

Школа благодарна Бобылеву О., полковнику СОБРа «Ирбис», Булычеву А., майору, Молодых А., капитану этого же отряда, Жбанову С., Чебанову К., Саламову Е.

В 13:00 в школу прибыли гости – сотрудники СОБРа, наши выпускники, сохранившие память о погибших, мать Евгения Бурьянова - Татьяна Ивановна, отец Александра Ивлева - Федор Васильевич, классный руководитель Саши Ивлева, депутат Республики Алтай Федькин Михаил Иванович, руководитель поискового движения в Республике Алтай - Вилисов А.М.

Ведущими мероприятия были Ипатов Д., ученик 10 класса и Жбанова Ю., ученица 8 класса. Возле памятной доски в Почетном карауле стояли Буньков Р., сын одноклассника Бурьянова Жени и Мамаев Н., ученики 11 класса. Почетное право открыть доску, было предоставлено членам школьного кружка «Юный патриот» и членам командной игры «Зарница» Попову И., ученику 9 класса и Степановой А., ученице 10 класса.

Перед присутствующими выступил Булычев А., майор, сотрудник СОБРа, один из инициаторов возрождения памятной доски, Федькин М.И. Мама Жени и отец Саши в своих выступлениях поблагодарили сотрудников СОБРа за возрожденную памятную доску и учеников и сотрудников школы за сохранение памяти об их детях.

Саша Ивлев любил животных. Заботился о младшем брате и сестре. Занимался тяжелой атлетикой.

Женя Бурьянов был светловолосый с милыми конопушками, улыбчивый и добрый. Много лет занимался скалолазанием, ходил в походы, в пещеры.

Теперь их нет, они заплатили долг Родине самым дорогим, что у них было, своей жизнью.

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на фото Женя в пещере, слева с верёвкой

Валерий Данилов