Майминский район переведут на газовое отопление

Семь газовых котельных будут построены и модернизированы в Майминском районе Республики Алтай до 2026 года в рамках утвержденной инвестиционной программы в сфере теплоснабжения для ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго», пишет сайт правительства РА.

Результатом программы станет переключение тепловых нагрузок со старых угольных котельных на газовые. В рамках инвестиционной программы в конце 2016 года были введены в эксплуатацию шесть газовых котельных в селе Майма. В первом полугодии 2017 года планируется ввести в действие газовую котельную в селе Кызыл-Озек.

Общий объем финансирования, по данным Комитета по тарифам РА, составляет 275,052 млн рублей, из которых 265,052 млн рублей – за счет собственных средств, еще 10 млн рублей – за счет бюджета.

Ввод новых объектов за счет внедрения современных ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий позволит повысить надежность систем теплоснабжения и экономическую эффективность производства тепловой энергии, а также снизить негативное воздействие на окружающую среду на территории Майминского района, утверждают специалисты.