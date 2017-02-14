В Соузге сгорел автомобиль, припаркованный у частного дома (ФОТО)

Сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Майминский» проводится проверка по факту возгорания автомобиля «Toyota Corolla» в селе Соузга. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть полиции от родственницы потерпевшего 13 февраля около полуночи, говорится на сайте МВД по РА.

Автомобиль, принадлежащий жителю села Соузга, был припаркован у ограды жилого дома. В результате пожара транспортное средство полностью сгорело. Предварительная сумма причиненного ущерба составила 150 000 рублей.

В настоящее время причины возгорания устанавливаются. Транспортное средство направлено для проведение пожарно-технической экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение.