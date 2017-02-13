За темные улицы в Кызыл-Озеке оштрафован Горно-Алтайский Автодор

Согласно требованиям государственного стандарта, а также санитарных норм и правил искусственное наружное освещение автомобильных дорог в черте населенных пунктов в ночное время должно производиться непрерывно. Однако с марта 2016 г., пишет республиканская прокуратура, освещение на региональной дороге «Горно-Алтайск-Чоя-Верх-Бийск» в с. Кызыл-Озек по ул. Советская отсутствует.

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог) в отношении ответственного лица – КУ РА РУАД «Горно-Алтайский Автодор».

Постановлением начальника ОГИБДД МО МВД РФ «Майминский» КУРА РУАД «Горно-Алтайский Автодор» назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.