Фальшивой пятитысячной купюрой рассчитались в одном из магазинов Маймы

7 февраля в дежурную часть полиции Отдела МВД России по г. Горно-Алтайску от сотрудника отделения Сбербанка поступило сообщение о том, что при пересчете денежных средств, полученных из общества с ограниченной ответственностью, обнаружена купюра достоинством 5000 рублей, образца 1997 года выпуска с признаками подделки. Согласно данным сайта МВД по РА, изъятую купюру в банк сдал 31-летний житель села Майма, работающий индивидуальным предпринимателем. Мужчина пояснил, что денежные средства он получил с торговой точки, расположенной в селе Майма.

В настоящее время купюра изъята и направлена на экспертизу. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Сотрудники полиции убедительно просят граждан обращать внимание на денежные средства, находящиеся в обороте, учитывая отличительные защитные признаки подлинных денежных знаков. При выявлении сомнительных купюр следует обратиться в ближайшее банковское учреждение для проверки их подлинности.