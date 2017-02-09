Больницу пока строить не будут, зато вывоз мусора подорожал

На сессии районного Совета 27 января 2017 года председатель комитета по социальной защите населения Эл Курултай Никитенко Н.А. сказала, что в республиканском бюджете в 2017 году заложены деньги на строительство новой поликлиники в с. Майма, и уже в этом году начнут строить. И все уже обрадовались, глядишь, к выборам президента и построят. Как оказалось, в бюджете заложены примерно 20 млн рублей только для погашения кредиторской задолженности за уже выполненные работы по стационару. Так что, несмотря на предстоящие выборы, строительство поликлиники в этом году скорее всего не начнут.

Зато расходы по вывозу и утилизации мусора у нас с января 2017 года для жителей Маймы выросли на 67%! Стоимость услуг по перевозке и утилизации не изменилась, а согласно приказа Комитета по тарифам РА№59/7 от 28.12.2016 введены новые нормативы накопления ТБО, которые на 67% больше старых. В Комитете по тарифам мне объяснили, что, несмотря на обращения в администрацию Майминского района с просьбой комисионно замерить, сколько мусора фактически выбрасывают жители Маймы и района, ответа от администрации они не дождались. Поэтому утвердили нормативы по данным Горно-Алтайской городской администрации. Примерно 10 лет назад районным депутатам тоже предлагали утвердить повышение нормативов. Мне пришлось срочно организовывать замеры фактически выбрасываемого мусора. Мы считали по маршруту мусоровоза в рабочий и выходной день по количеству вёдер. По результатам мы составляли акты и количество мусора не превысило норматив. Ни для кого не секрет, что проблема в том, что многоэтажный сектор платит за вывоз мусора, а в частном секторе большинство не платит и вообще очень плохо организован вывоз мусора. Например, у мест остановки мусоровоза нет табличек с расписанием, да и часто нарушалось расписание. Большинство жителей частного сектора примыкающего к многоэтажкам также не платят за вывоз мусора. К сожалению, ни райнная администрация, ни МУП «Майма» не хотят заниматься этой проблемой. Получается, что за жителей частного сектора, которые не хотят заключать договора и платить, это будут делать жители многоэтажного сектора. Сейчас общественная комиссия по контролю за работой ЖКЖ производит фактические замеры выбрасываемого мусора, и когда эта работа будет закончена, Комитет по тарифам, возможно, пересмотрит нормативы, и сделает их отдельно для Горно-Алтайска и Маймы. Если это не произойдёт, и нормативы останутся завышенные, жителей частного сектора платить за мусор вообще не заставишь, и мусора в Майме и вокруг неё станет в разы больше! Год экологии чиновники понимают по-своему.

Валерий ДАНИЛОВ