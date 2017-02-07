ГЛК "Манжерок" пока интересен только сибирякам

Алтайский горнолыжный комплекс "Манжерок" до 2019 года рассчитывает получить 517,6 млн рублей федеральной поддержки в рамках программы развития внутреннего и въездного туризма в России. Летом 2016 года "Манжерок" подвел итоги конкурса на выбор подрядчика, который скорректирует проект планировки инфраструктуры и разработает проектную документацию на строительство и реконструкцию объектов курорта. Победителем было определено АО "Центропроект – архитектура, инсталляции и конструкции", которое предложило выполнить контракт за 51,9 млн рублей.

Между тем, в беседе с корреспондентом сайта "Турбизнес" Василий Лебедев, генеральный директор туркомпании «Открытие», выразил сомнения относительно востребованности горнолыжного комплекса «Манжерок» у туристов из центральной части России.

При этом эксперт уверен, что «туристы из близлежащих регионов обеспечат хорошую загрузку горнолыжному курорту. У клиентов нашей компании Алтай ассоциируется с приключенческим туризмом, потому, как правило, востребованы горные походы в летний период, иностранные туристы, обращающиеся к нам за турами на Алтай, в большинстве своем предпочитают посещать этот регион также летом».

Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», солидарен с коллегой: «Как правило, горнолыжники ездят на курорты, которые удалены от них не более чем на 2 тыс. км. В случае с туристами центральной части России – это горные курорты Сочи, Приэльбрусье, Домбай, европейские курорты, горнолыжный же курорт на Алтае будет популярен у туристов, проживающих восточнее Уральского хребта, в Сибири».

Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», в свою очередь заявил нам, что «в России не так много горнолыжных курортов, а крупных и того меньше, поэтому появление новых горнолыжных комплексов необходимо. Горнолыжники устают кататься в одних и тех же регионах и ради разнообразия и новых эмоций поедут и в удаленные области. Я слежу за развитием Шерегеша, который находится не так далеко от «Манжерока». Курорт сначала заполнялся местными горнолыжниками, а потом постепенно туда начали прилететь и туристы из центральной части России, сейчас поток на Шерегеш из Москвы демонстрирует положительную динамику. Вероятно, «Манжерок» тоже ждет успех.

Всему свое время. Альпийские курорты развивались столетиями и я верю, что в России в будущем тоже будет создана мощная горнолыжная сеть. В любом случае, появление новых горнолыжных центров полезно для развития этого сегмента в целом».

Наконец, Оксана Китель, коммерческий директор компании «КРиСТ», считает, что «скорее всего, все будет зависеть от стоимости билетов на самолет, и расширения географии вылетов. Если будут предложены хорошие тарифы, то интерес безусловно будет».

Напомним, АО "Центропроект – архитектура, инсталляции и конструкции" предстоит разработать общую концепцию для площадки в 406 га, на которой планируется расположить не более 32 тыс. кв. метров зданий и сооружений. В своей работе проектировщику необходимо "применить современные архитектурно-планировочные решения". Контракт предусматривает создание проекта стилизованной этнической деревни "Город мастеров" и двухэтажного здания горнолыжного центра общей площадью 12,5 тыс. кв. м, где планируется разместить ресторан на 120 мест, коммерческую зону, боулинг, детскую комнату, дискотеку-бистро, террасу и др. Кроме того на базе недостроенной гостиницы на 172 места предстоит запроектировать гостиничный спа-комплекс.

Контрольный пакет акций ЗАО "Горнолыжный комплекс "Манжерок" принадлежит ООО "Сбербанк Капитал".