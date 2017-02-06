Заразиться туберкулёзом может каждый из нас!

Министру здравоохранения Республики Алтай Пелеганчуку В.А.

Уважаемый Владимир Алексеевич!

В Майминском районе 111 человек с туберкулёзом в активной форме. Из них 31 человек с бактериовыделением, и именно они являются разносчиками заболевания. Их можно встретить везде - в сберкассе, в магазинах, в автобусах. И поэтому опасность заражения есть у каждого из нас!

Районный фтизиатр в целях профилактики туберкулёза советует вести здоровый образ жизни, кушать витамины, ежегодно проходить рентген. Но думаю, что если на вас в автобусе кашлянёт больной туберкулёзом, вам это мало поможет. И заразиться туберкулёзом может каждый из нас! Выявлением и принудительным лечением больных через суд занимается практически только фтизиатр с медсестрой и юристом. К сожалению, правоохранительные органы им в этом не помогают. После оформления через суд на принудительное лечение, которое должно продолжаться не менее полугода, больные через пару недель самовольно покидают больницу и всё опять по-новой. Как-то непонятно, а в решении суда указан срок лечения? Я считаю, что это очень серьёзная проблема, и прошу вас сообщить, как эта проблема решается в Горно-Алтайске или в других регионах? Также прошу вас сообщить, что вы делаете и планируете сделать для решения этой проблемы.

Валерий ДАНИЛОВ