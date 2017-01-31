Ссора между соседями может кончится реальным сроком

Дознавателем отдела МВД России по Горно-Алтайску завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя села Майма, обвиняемого в умышленном повреждении чужого имущества. По данным сайта МВД по РА, молодой человек разбил телефон своей соседки, которая угрожала пожаловаться на него в полицию.

В октябре 2016 года молодой человек, находясь в квартире, принадлежащей родственникам, распивал спиртное в ночное время, сильно шумел и громко включал музыку. На следующий день, утром, в квартиру стали настойчиво звонить. Открыв дверь, молодой человек увидел соседку, которая стала ругать его, за то, что он всю ночь не давал спать ее маленьким детям. Между соседями произошла ссора, в результате которой молодой человек ударил женщину. Чтобы сообщить о противоправных действиях обидчика, соседка взяла свой смартфон и стала звонить в полицию. Обвиняемый разозлился, и выхватил из рук женщины аппарат, который разбил о бетонный пол в подъезде, после чего зашел в квартиру и запер за собой дверь. Своими преступными действиями он умышленно повредил смартфон, принадлежащий потерпевшей, причинив ей материальный ущерб на общую сумму 5 500 рублей.

Органами дознания действия виновного лица квалифицированы как умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба. За совершение указанного преступления законодателем предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.

В настоящее время производство дознания окончено, уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.