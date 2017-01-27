В Майминском районе водитель перевернувшейся "восьмерки" скрылся с места ДТП, бросив раненого пассажира

В Майминском районе около 22:45 часов, в на 467 километре автодороги "Чуйский тракт", неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21083, принадлежащим 21-летнему жителю села Чемал, при движении со стороны села Соузга в направлении села Манжерок, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием транспортного средства. После чего неустановленный водитель оставил место ДТП, участником которого он являлся, сообщает МВД по РА.

В результате происшествия в приемный покой Республиканской больницы был доставлен пассажир автомобиля ВАЗ–20-летний житель села Чемал. Госпитализация молодому человеку не потребовалась.

По факту ДТП возбуждено административное расследование. Автомобиль, брошенный на месте происшествия, был эвакуирован сотрудниками госавтоинспекции на специализированную стоянку. В настоящее время автоинспекторы устанавливают личность водителя, управлявшего автомобилем.