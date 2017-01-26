Осторожно мошенники!

По квартирам в Майме вечером ходят участковые и предупреждают граждан об участившихся случаях похищений денег с карточек и онлайн-счетов. Чаще всего мошенники звонят своим возможным жертвам по объявлению о продаже автомобилей, запчастей и пр., размещенным на различных сайтах, например "Дром" или "Avito". Они говорят, что им понравилась продаваемая вами вещь, и они хотят её купить, но денег у них сейчас не хватает, или они живут в другом городе и предлагают перечислить вам задаток, а остальные деньги якобы перечислят через несколько дней. При телефонном разговоре они пытаются, кроме номера счёта, узнать о вас максимум данных, фамилию, имя, отчество, адрес и т.д. Потом они находят вас в "Одноклассниках" или "ВКонтакте" и пытаются вычислить ваш ПИН-код или пароль.

Не секрет, что много людей в эти цифры закладывают свои дни рождения или дни рождения своих детей. Каким-то образом они узнают, есть ли на карточке или на счету приличная сумма денег, и если у них не получается их снять, вам могут позвонить опять и сказать, что перечислить вам деньги не получается, для этого нужен ПИН-код или пароль. При этом могут использовать и элементы гипноза, или представиться работниками банка и попросить подтвердить ваш ПИН-код, отправив вам СМС.

В общем, способов очень много. Также много обращений по поводу отправленных денег в онлайн-магазины и не присланных товаров. Мошенники делают копии сайтов онлайн-магазинов со своими реквизитами и при получении денег, сайт может исчезнуть. Тут нужно стараться пользоваться проверенными сайтами и узнавать максимум о продавце и товаре. Кстати о таких фальшивых сайтах вас может предупредить ваш антивирус.

Ходят по Майме и цыгане предлагают погадать, при разговоре узнают о вас максимум и говорят, что на ваш дом навели порчу. Чтобы порчу снять, нужно золото или деньги. Могут показать и фокус с яйцом или использовать элементы гипноза. Могут вам продать и «липовый» мёд и подделки золотых вещей. В общем старайтесь не держать на карточках и онлайн-счетах большие суммы денег, и будьте бдительны.

Валерий ДАНИЛОВ