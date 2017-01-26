На реке Юстыд обнаружена интересная находка

2013-08-12 05:52:27



В начале месяца я случайно узнала, что один из жителей района, Аспаниер Тлеумуратович Имангалиев, нашёл что-то похожее на метеорит. Именно так мы думали поначалу, не имея опыта опознавания таких вещей. Этот человек является военнослужащим села Кош-Агач. Третьего августа он вместе с семьёй поехал на рыбалку и нашёл там нечто удивительное. Потом Аспаниер обратился к учёному, который сделал предварительное заключение. А до этого он закопал найденные образцы, решив, что они содержат радиацию. Прибор, который он принёс со своей работы, показал, что уровень радиации – пятёрка, то есть не превышает безопасную норму.

Об этом он рассказал «Листку». Показал образцы, которые привёз с собой в райцентр и рассказал, как нашёл их. Подержав один из обломков, с виду сильно похожих на шлак, я поняла, что это не просто шлак, а что-то очень тяжёлое, скорее напоминающее сплав металла. К тому же, на них есть разные вкрапления, отметины, следы от древесины, видно, что вроде бы обычный камень когда-то был жидким и тёк. Сфотографировала образцы. А остальное об удивительной находке узнали из подробного интервью, которое дал учёный Академгородка в Новосибирске, являющийся заведующим Центрального Сибирского геологического музея Института геологии и минералогии.