Наледь и снег на одной из автодорог Маймы убрали после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Майминского района принялась за недоборосвестных подрядчиков, занимающихся содержанием дорог в зимнее время. В ходе проверки были выявлены нарушения в деятельности ООО «СК-ЧЕ», которое допустило образование наледи и снежных отложений, повлекших сужение проезжей части, на автомобильной дороге «Подъезд к Горно-Алтайску № 2» в райцентре на улице Алтайская. Об этом рассказывает сайт республиканской прокуратуры.

В адрес ООО «СК-ЧЕ» прокурор внес представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.