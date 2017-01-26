У турфирмы арестовали землю на берегу Катуни за долги перед столичным банком

Судебные приставы Горного Алтая арестовали право аренды должника на земельный участок, расположенный в лесном заповеднике на берегу Катуни, за долги в размере более 30 млн рублей, говрится на сайте УФССП по РА.

Взыскателем по исполнительному производству выступил один из столичных банков. Организация-должник, занимающаяся туристическим бизнесом, в 2012 году оформила кредит в одном из столичных банков. Однако по истечении времени ООО свои финансовые обязательства начало выполнять недобросовестно. В результате банк обратился в суд о взыскании суммы задолженности в размере 24,7 млн рублей. Кроме того, организация является должником по налоговым платежам общей суммой более 136 тысяч рублей. Добровольный порядок оплаты должником игнорировался, в связи с чем в рамках возбужденного производства судебный пристав – исполнитель обратил взыскание на право аренды должника на пять земельных участков, расположенных на берегу Катуни, недалеко от с. Манжерок. Общая стоимость права требования аренды на земельные участки, по оценкам независимого эксперта, составляет 7,6 млн рублей.

В настоящее время осуществляется процедура передачи на реализацию арестованного права аренды.