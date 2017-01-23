Мы делаем всё возможное, чтобы сохранить предприятие

О том, как выживает водоснабжающее предприятие Майминского района МУП «Водоканал» мне рассказал руководитель, конкурсный управляющий Алексей Валерьевич Ноздря.

В октябре 2014 года один из кредиторов, которому МУП «Водоканал» задолжал крупную сумму денег, инициировал процедуру банкротства в отношении предприятия. Задолженность с трудом погасили, но остальные кредиторы также начали подавать в суд, и решением Арбитражного суда Республики Алтай с января 2016 года введена процедура наблюдения. При процедуре наблюдения руководство предприятия не увольняется, а задача временного управляющего - провести анализ работы предприятия, проанализировать возможность покрытия долгов кредиторов и внести предложения по дальнейшей работе предприятия.

В августе 2016 года собранием кредиторов было принято решение о признании МУП «Водоканал» банкротом, введено конкурсное производство и руководителем предприятия назначен конкурсный управляющий Ноздря А.В. Прежний руководитель предприятия Харитоненко Е.А. стала исполняющим директором, то есть заместителем руководителя.

Есть два варианта конкурсного производства обанкротившихся предприятий. Чаще всего применяется первый вариант, это распродажа всего имущества предприятия (скважины, сети холодного водоснабжения, здания, автомобили и материалы) и дальнейшая ликвидация предприятия. При этом деньги, вырученные от продажи имущества, идут на погашение долгов кредиторов. Большая заслуга руководства предприятия в том, что они сумели убедить собрание кредиторов в целесообразности второго пути, замещении активов имущества, которое находится в ведении предприятия конкурсной массой. При этом варианте предприятие сохраняется, но преобразуется в Акционерное Общество «Водоканал».

Преобразование предприятия планируется провести после инвентаризации активов и других необходимых для этого процедур весной 2017 года. Держателем 100% пакета акций будет МУП «Водоканал». Акции будут выставлены на продажу, но инвесторов, желающих их купить, скорее всего, не будет. Ведь задолженность перед кредиторами на сегодняшний день более 70 млн рублей. После этой реорганизации снимаются аресты со счетов, кредиторы встают в очередь на погашение. Руководитель предприятия раз в квартал отчитывается на собрании кредиторов о работе предприятия и предлагает варианты оздоровления предприятия.

К банкротству предприятия, по мнению руководителя, привели заниженные тарифы на воду, слабая работа с населением и организациями по взиманию долгов, а также другие причины. Он рассказал:

- Мы ищем пути оптимизации расходов. Например, раньше мы платили почте за разноску квитанций порядка 10 руб. за квитанцию. Почтальоны с этого имели копейки. Сейчас мы заключаем договора с инициативными людьми и платим непосредственно им по 1,5 руб. за разнесённую квитанцию.

Сейчас задолженность предприятия удаётся стабилизировать и на сегодняшний день она составляет по налогам 14 млн руб., за электроэнергию 3 млн руб., за уголь 1 млн руб. Несмотря на серьёзные финансовые проблемы зарплату и даже аванс мы платим вовремя. Так как мы работаем под контролем кредиторов для стабилизации ситуации нам иногда приходится принимать непопулярные решения, весь коллектив лишать премиальной доплаты. Но хотелось бы, чтобы люди понимали, что это вынужденная мера для сохранения предприятия. В активах предприятия и Подгорновский мост. Мы в течении года оплачиваем дрова, электроэнергию, зарплату сторожей, и только в конце года районная администрация возмещает нам наши расходы. За 2016 год эти расходы составили 1,3 млн руб. Думаю, правильнее было бы передать мост Майминскому сельскому поселению.

Сейчас в МУП «Водоканал» работает около 100 человек, и мы не только даём людям холодную воду, но и тепло. С сентября 2016 года нам опять передали все угольные котельные района и на многих котельных мы просто не успели сделать ремонт. Сейчас наши котельные в Кызыл-Озёке, Соузге, Манжероке, Подгорном, Верх-Карагуже и в Бирюле. Самая тяжелая ситуация в Кызыл-Озёке, где из 6 котлов мы можем запустить не больше трёх. И температуру на подающем трубопроводе больше чем на 65 градусов мы поднять не можем. В Кызыл- Озёке постоянно замерзают дома № 69, 71, 73, 75 по ул. Советской. Вся надежда, что в скоро запустят газовую котельную и у людей будет тепло. Проблема запуска газовой котельной на контроле у заместителя Председателя Правительства РА Пальталлера Р.Р., но, когда её запустят, сказать никто не может.

Самая большая проблема МУП «Водоканал» — это огромная задолженность населения за уже оказанные услуги. Мы проводим огромную работу по взиманию долгов. Многие жители не платили с 2010 года и в 2016 году подано исков в суд на 10,8 млн рублей. Это постепенно даёт результаты, задолженность населения на 1 ноября 2016 года составляла 32 млн руб., на сегодняшний день она снизилась до 31 млн руб. Осенью 2016 года мы создали абонентский отдел, который занимается не только начислением платежей и взысканием задолженности, но и выявлением незаконных врезок. Осенью уже выявлены много жителей, пользовавшихся водой бесплатно. При выявлении таких потребителей составляется акт безучётного пользования водой, и потребитель оплачивает не только потреблённую за последние три года воду по нормативу, но и штраф 80 тыс. рублей.

Администрация МУП «Водоканала» просит жителей незаконно потребляющих холодную воду не ждать, когда к ним придут и обнаружат незаконную врезку, а добровольно прийти на предприятие и решить вопросы оплаты без штрафа. Также руководство предприятия просит сообщать об обнаруженных вами утечках нашему диспетчеру по тел. 8(38844) 22-8-49.

К сожалению, несмотря на то, что мы делаем всё возможное, чтобы сохранить жизненно важное предприятие, сейчас оно находится в очень тяжелом состоянии. И во многом от активности населения в погашении долгов будет зависеть само существование предприятия МУП «Водоканал». Неплательщики могут оставить без воды и себя и весь Майминский район.

Валерий ДАНИЛОВ