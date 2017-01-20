Гостиница со spa-салоном будет построена на территории ГЛК «Манжерок»

Развитие горнолыжного комплекса «Манжерок» продолжается в Республике Алтай. В 2016 году собственник объекта - ПАО «Сбербанк» - вложил в развитие комплекса 140 млн рублей. На эти средства построены две новые гостиницы и бугельный подъемник. Длина трассы увеличена с 800 метров до 1,2 километра, сегодня по этой трассе уже катаются лыжники, отмечает сайт правительсва РА.

Как рассказал первый вице-премьер региона Роберт Пальталлер, в 2017 году «Сбербанк» планирует вложить в развитие комплекса 341 млн рублей. По словам врио гендиректора ГЛК «Манжерок» Анатолия Майкова, на эти средства планируется построить сервисный центр и гостиницу повышенной комфортности на 24 номера со spa-салоном, также будут оборудованы внутриплощадочные сети и благоустроена территория возле данных объектов.

По федеральной программе запланировано финансирование оснежения трасс, на эти цели в 2017 году республика получит из федерального бюджета 102,4 млн рублей, в 2018 году – 415,2 млн рублей.

Также в рамках федеральной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годы» в 2017-2018 годах запланирована экологическая реабилитация Манжерокского озера. На работы будет направлено 74,18 млн рублей.

Горнолыжный комплекс «Манжерок» расположен возле знаменитого Манжерокского озера, у подножия горы Малая Синюха, склоны которой позволяют в перспективе организовать 32 первоклассные трассы различной категории сложности общей протяженностью до 60 километров. Здесь действуют кресельный подъемник, бугельный подъемник, «беби-лифт», вся необходимая инфраструктура. Действуют трассы протяженностью 1050 и 1200 метров, учебная трасса протяженностью 255 метров, тюбинговая трасса. Номерной гостиничный фонд рассчитан на 160 мест. Действует прокат горнолыжного инвентаря, предусмотрены экскурсионные услуги.