В Манжероке мужчина пытался поджечь дом своей матери

Ранее судимый житель села Манжерок 1977 года рождения, состоящий под административным надзором, подозревается в умышленном поджоге. Согласно данным сайта МВД по РА, мужчина, проживающий в доме свой матери 1942 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры угрожал ей поджогом. Опасаясь, что сын осуществит свою угрозу, женщина решила сообщить об этом участковому и пошла в пункт полиции.

Воспользовавшись тем, что мать ушла, мужчина сложил в дверном проеме дрова, которые поджег, после чего скрылся. Возгорание в жилом доме обнаружил один из родственников потерпевшей, который самостоятельно успел потушить огонь.

Сотрудниками следственно-оперативной группы, прибывшими на место преступления, были зафиксированы следы возгорания. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан на одной из соседних улиц села и доставлен в отдел полиции, где признался в содеянном. Свой поступок мужчина объяснил личным неприязненным отношением к родственникам.

В настоящее время подозреваемый задержан, по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.