"Чего ждать? Трагедии?"

В редакцию обратились жители майминского микрорайона Алгаир-1. По их словам, на днях автобусы просто перестали заезжать на жилмассив, следуя по федеральной трассе вдоль Маймы до магазина "Колосок".

- У нас довольно большой район, народу живет прилично, много школьников, пенсионеров. И вот в субботу люди стояли на остановках возле магазинов "Магнит", "Светлана", а автобусы туда просто даже не заезжали. Оказалось - мы спрашивали у водителей и кондукторов - теперь остановка только возле "Колоска" или на Алгаире-2.

До этого были случаи,ю что автобус застревал в снегу, улицы-то ведь сами знаете, как нынче чистят, и водитель откапывался долго...

Еще нам сказали, что на втором Алгаире открыли мостик, и тепреь транспорту предписано ездить там. Мы звонили в свою газету, в "Сельчанку", там посоветовали - обращайтесь к Шевереву.

Я переспросила - как его зовут и кто это, какая должность у него? В ответ услышала крики, что начальство надо знать. Ну, значит, такое начальство, что мы их не знаем...

Мы позвонили в минрегионразвития, там отправили к главе района Понпе. Звонили ему - нет на месте, звонили в Союз автопредпринимателей - тоже нет главного, нам ничего сказать не смогли.

А время идет, и автобусы так и ездят в обход нашего жилмассива. Как быть людям? Детям как со школы возвращаться, столько пешком идти по трассе? Это же просто опасно, - рассказала нам обратившаяся.

Когда верстался номер, в редакцию поступило письмо на эту тему, под которым более 40 подписей. Приводим его здесь.

"В редакцию газеты "Листок". Просим осветить проблему, возникшую в связи с ликвидацией остановок по требованию в районе жилмассива Алгаир. (с. Майма) около магазинов "Магнит" и "Светлана". Наш микрорайон состоит из примерно 100 домовладений и нас фактически оставили без автобусных остановок. До ближайших остановок (магазин "Колосок", Алгаир-2) нужно идти по проезжей части дороги, так как пешеходных дорожек нет, расчищают только две узких полосы для двухстороннего движения автомобилей (при встрече даже автомобилисты вынуждены заезжать в карманы около домов), а как будут дети идти в темноте по проезжей части - никого не волнует, или как 80-летние бабушки будут брести по километру до остановки? Кто принял это решение? Не подумали ни о стариках, ни о детях, да и все работающее население мечется по остановкам!

Многие опоздали на работу, дети - в школу, так как устоявшееся время поменяли. Перенесли маршрут в субботу рано утром, людей заранее не предупредили, все молча сделано, ночью, как воры. Ведь конечно понимали, что будет волна возмущений, и сейчас мы будем бороться за решение этого вопроса.

Почему, улучшая условия людям, проживающим на Алгаире-2, так наплевательски отнеслись к нам?

Много вопросов к ГИБДД - как будет выезжать автобус на федеральную трассу, ведь светофоров не предусмотрели, да и доверия к водителям автобусов нет (водители без стажа и должного медицинского контроля, а также контроля работодателей). Чего ждать? Трагедии?

Где ГИБДД, где руководители сельского поселения, до каких пор будут принимать решения без согласования с жителями, не проверив маршрут самостоятельно, ведь не все ездят на личном или служебном транспорте.

Отдельно хочется сказать об отдельных водителях (большая часть сочувствует нам). Как можно издевательски относиться к пожилым людям, и высадив их у остановки "Магазин "Колосок", пожелать ходить побольше пешком: "... дольше проживете, ха-ха!". А сам при этом проехал мимо остановки "Магазин "Магнит", что, тяжело было остановиться? А если ваши матери с больными ногами будут "ползти" по километру до остановки, чтобы съездить в больницу или аптеку?

Еще хотелось бы сказать про оплату. Кондукторы, если водитель садит пассажиров (пока еще), на остановке "Магазин "Магнит" требуют двойную оплату, якобы улица Карьерная у них - конечная остановка, до нее проезд стоит 15 рублей, а дальше до разъезда - еще 15 рублей, если не заплатишь - высадят.

Не жирно ли предпринимателям брать по 30 рублей за поездку по Майме? Взрослый человек может еще как-то постоять за себя, а школьник - что он может возразить? Сколько их, выброшенных из автобусов, обмороженных, по стране...

Вот сколько вопросов вызвало это необдуманное решение. Пора уж нашим чиновникам хоть немножко ДУМАТЬ!"

Подписи жителей микрорайона Алгаир-1 есть в редакции

Жители микрорайона Алгаир-1 просят считать это письмо официальным заявлением во все заинтересованные органы.