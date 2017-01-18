Крещенские купания в этом году опасны

В ночь с 18 на 19 января православные отмечают один из самых древних праздников христианской церкви - Крещение Господне или Святое Богоявление.

Администрация Майминского сельского поселения сообщает, что в связи с аномальными климатическими условиями, сложившимися на территории поселения - высоким снежным покровом, тонким слоем льда на малых реках и протоках, организованные традиционные крещенские купания в ночь на 19 января 2017 года на территории поселения проводиться не будут.

МЧС России по Республике Алтай информирует о том, что в крещенскую ночь в г.Горно-Алтайске будут организованы специальные места для желающих искупаться в ледяной воде.