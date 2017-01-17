Главврач майминской больницы оштрафован за "пренебрежение своими обязанностями"

В связи с нарушениями ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» прокуратурой Майминского района возбуждено дело об административном правонарушении в отношении главного врача БУЗ РА «Майминская районная больница», сообщает сайт ведомства.

Управлением федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай постановление прокурора рассмотрено. Признано, что допущенное нарушение имеет значительную степень общественной опасности, поскольку повлекло нарушение установленного государством порядка осуществления закупок. При этом, существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается не в наступлении каких-либо материальных последствий, а в пренебрежительном отношении лица к исполнению своих обязанностей.

Виновному назначен штраф в размере 3 тыс. руб.