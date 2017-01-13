Стадион Майминского сельхозтехникума затопило отходами молочного завода

Администрация Майминского сельскохозяйственного техникума обратилась в Роспотребнадзор с сообщением о затоплении территории стадиона техникума отходами ООО «Майма-молоко». Установлено, что из-за порыва напорного коллектора, через который осуществляется подача отходов производства ООО «Майма-молоко» на поля фильтрации, отходы производства периодически затопляли территорию стадиона Майминского сельскохозяйственного техникума.

Согласно данным сайта Роспотребнадзора по РА, «Майма-молоко» не проинформировало население, администрацию района, на территории которого находится производство, а также Роспотребнадзор о произошедшей аварии, создающей угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

По выявленным нарушениям санитарных правил составлены протоколы об административных правонарушениях на ответственное должностное лицо, материалы дела переданы в суд для привлечения к административной ответственности юридического лица. В адрес руководителя предприятия выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил. Даны предложения о привлечении лиц, ответственных за соблюдение требований санитарного законодательства, к дисциплинарной ответственности. В адрес юридического лица также направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

По результатам проверки руководство ООО «Майма-молоко» заверило, что примет все возможные меры к недопущению выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства в дальнейшем.